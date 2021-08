„The Masked Singer“: Schock für die Fans – zwei bittere Abgänge bei ProSieben

Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

Im Herbst ist es endlich wieder soweit und „The Masked Singer“ geht in die nächste Runde. Doch was jetzt über die beliebte Unterhaltungs-Show ans Licht kommt, dürfte viele Fans ziemlich schockieren.

Die Musik-Sendung „The Masked Singer” erfreut sich beim Publikum großer Beliebtheit – so groß, dass es bereits in diesem Herbst eine neue Staffel geben wird. Die letzte Auflage der ProSieben-Show gab es erst im März. Eigentlich ja eine tolle Sache für alle eingefleischten Fans. Doch es gibt einen Wermutstropfen.

„The Masked Singer“-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Foto: Willi Weber/ProSieben/dpa

„The Masked Singer“: Fans müssen Schock-Nachricht verarbeiten

Zwei Mitglieder des Rateteams werden die Show nämlich vorerst verlassen. Das verkündete Komiker Bülent Ceylan auf seinem Instagram-Kanal. Er und Moderatorin Sonja Zietlow machen eine Pause.

„Hey Leute, nachdem ich immer wieder mal auf ‚The Masked Singer‘ angesprochen werde, wollte ich euch mitteilen, dass Sonja und ich eine Pause einlegen und im Herbst nicht im Rateteam dabei sein werden“, schreibt Bülent Ceylan in seinem Social-Media-Beitrag.

-----------------

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Die letzte Staffel gewann im Frühjahr 2021 Sasha

----------------

„The Masked Singer“: Bülent Ceylan und Sonja Zietlow sind raus

Und eine Begründung für seine Show-Abstinenz schiebt er gleich hinterher: „Ich liebe die Show und ich kann echt viel, aber leider noch nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Und nach fast 1,5 Jahren Bühnenpause freue ich mich wie ein kleines Kind, endlich wieder samstags live auf der Bühne zu stehen und geile Abende mit euch zu feiern. Darauf möchte ich jetzt meine ganze Aufmerksamkeit legen.“

Eine Rückkehr zu „The Masked Singer“ schließt der 45-Jährige jedoch nicht aus. Warum Sonja Zietlow der Show im Herbst fernbleiben wird, ist nicht bekannt.

„The Masked Singer“: Fans sind traurig über das Show-Aus

Die Fans sind über den vorläufigen Abschied von Bülent Ceylan jedenfalls ziemlich traurig. Das bringen sie unmissverständlich in den Kommentaren unter dem Beitrag zum Ausdruck. „Schade lieber Bülent, das wäre sicher wieder lustig geworden“ oder „Schade, ihr beiden seid das beste Rateteam!“, schreiben seine Follower.

----------------

----------------------

Wer in der neuen Staffel im Herbst 2021 in der Jury sitzen wird, lässt ProSieben bislang offen.

Sarah Lombardi hat, verkleidet als Skelett, „The Masked Singer“ bereits gewonnen. Die Freude war damals bei der Sängerin riesig. Doch eine Sache macht sie aktuell ziemlich traurig. Welche das ist, liest du hier. (cf)