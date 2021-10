„Die Mülltonne“ bei „The Masked Singer“: Fans vermuten DIESEN Star

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Am Samstag lief die erste Folge von „The Masked Singer 2021“. Und gleich am Anfang gab es eine waschechte Überraschung. Kostüm Nummer neun wurde endlich gezeigt. Es ist „Die Mülltonne“!

Das gab es bei „The Masked Singer“ noch nie! Erstmals wurden vor der Show nicht alle Kostüme vorab bekanntgegeben. Zwei Maskeraden blieben bis zum Schluss streng geheim. Samstagabend wurden die Zuschauer aber von dem Warten erlöst: „Die Mülltonne“ betrat als erstes Kostüm die große Bühne.

„Die Mülltonne“ bei „The Masked Singer“. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

„Die Mülltonne“ bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Doch das war noch nicht alles, denn: Aus der Mülltonne stieg eine ziemlich knuffige Gestalt, die auf den Namen „Mülli Müller“ hört. Nur kurze Zeit nach dem ersten Auftritt der „Mülltonne“ wurde sie auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „The Masked Singer“ vorgestellt.

Und das neue Kostüm scheint bei den Zuschauern ziemlich gut anzukommen: „Das ist ja mal ne Überraschung. Wahnsinn“, „Oh mein Gott ist das niedlich“ oder „Wie süß ‚Mülli‘ ist“, heißt es in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Das sind die Indizien für „Die Mülltonne“:

„Die Mülltonne“ mag Recycling-Partys

Dafür steht sie umso weniger auf Grillpartys

Auf der Mülltonne steht vorne präsent „Safe the Planet“

„Die Mülltonne“ bei „The Masked Singer“ kommt gut bei den Zuschauern an

Auch bei der Jury kam „Die Mülltonne“ ziemlich gut an. Doch wer könnte sich hinter dem flauschigen Kostüm nur verbergen? Die Jury, bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner und den beiden Musikern Rea Garvey und Alvaro Soler, äußerten ihre Vermutungen. Dabei fielen die Namen Johannes Oerding (Sänger), Nina Hagen (Sängerin) und Campino (Sänger).

Wer sich wirklich hinter der „Mülltonne“ verbirgt, ist natürlich streng geheim. Doch eine Auflösung haben die Fans bereits. „Die Chili“ wurde herausgewählt und musste ihre Maske fallen lassen. Wer sich dahinter verbirgt, kannst du hier nachlesen. (cf)

Warum der Tiger außer Konkurrenz auftritt, das erfährst du hier.