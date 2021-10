„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Fans haben keine Zweifel – SIE steckt in dem Kostüm

„The Masked Singer“ ist zurück und das heißt: Endlich darf wieder fleißig gerätselt werden! Mit dabei ist dieses Jahr auch die Maske „Die Heldin“.

Mit einem riesigen Schwert, der goldenen Rüstung und dem opulenten Helm wirkt „Die Heldin“ wie eine erfahrene Kriegerin. Aber welcher Promi könnte sich unter dem aufwändigen „The Masked Singer“-Kostüm verstecken?

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“: Steckt unter der Maske etwa dieser Star?

Schwer zu sagen. Und doch haben die „The Masked Singer“-Fans bereits eine Idee. Auch wenn diese auf den ersten Blick doch ein wenig weit hergeholt zu sein scheint.

„Die Heldin” ist eine der Masken bei „The Masked Singer” auf ProSieben. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“ 2021 – die Hinweise:

Mit erhobenem Schwert macht sich die Heldin bereit für die Show

Wird ihr Kampfgeist sie direkt ins Finale von The Masked Singer befördern?

Der Wald ist ihr Zuhause

Die Heldin wurde von Tieren aufgezogen

Sprache lodert in ihr

Ihre Ohren hören wie Luchse

Ihre Augen sehen wie Falken

Ihr Falke öffnet ihr den Blick – denn sie sind eins

ruft den Rat der Elf

Sprache lodert in ihr

Ruth Moschner kommentierte den Post, in dem ProSieben das neue Kostüm vorstellte. „Eines meiner Favoritenkostüme“, schrieb Moschner bei Instagram.

Darauf sprangen die Fans natürlich sofort an. „Nach der Aussage bin ich mir sicher, dass Ruth hinter der Maske steckt und im Rateteam heimlich von Tahnee gedoubled wird“, schreibt ein Fan. Und ein anderer fügt an: „Das bist du Ruth, ich habe dich entlarvt.“

Nach dem ersten Auftritt der Heldin taucht jedoch ein ganz anderer Name ziemlich häufig in der Kommentarspalte auf: Sängerin Christina Stürmer! Und auch nach der zweiten Show hält ein Großteil der Fans an dieser Theorie fest: „Die Heldin kann nur Christina Stürmer sein.“ Und weiter: „Wenn die Heldin nicht Christina Stürmer ist, fress ich nen Besen.“ Jemand anderes ist sich vor allem nach dem letzten Auftritt sicher: „Ich finde, man hat sie im letzten Auftritt total rausgehört.“

Christina Stürmer hat im deutschsprachigen Raum bereits über 1,3 Millionen Tonträger verkauft. Foto: picture alliance/dpa/APA | Herbert Neubauer

Ein anderer Zuschauer ist sich ziemlich sicher, dass ESC-Star Lena Meyer-Landrut unter der Maske stecken muss. „Lena Meyer-Landrut safe. Hört euch mal von 'Sing meinen Song' 'Du liebst mich nicht' von ihr an. Eins zu eins dieselbe Stimme nur auf Englisch!“, erklärt er.

Die Heldin: Die Tipps der Fans und des Rateteams

Nina Hagen (Sängerin)

Christina Stürmer (Sängerin)

Jeanette Biedermann (Sängerin)

Anna Loos (Sängerin)

Jeannine Michaelsen (Moderatorin)

Oonagh (Sängerin)

Lena Meyer-Landrut (Sängerin)

„Die Heldin“ bei „The Masked Singer“. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

