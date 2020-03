The Masked Singer (ProSieben): Ruth Moschner äußert üblen Verdacht

„The Masked Singer“ ist gerade erst gestartet, und direkt rätselt ganz Deutschland, wer unter den Kostümen von Faultier, Roboter, Kakerlake und Co. steckt.

Nachdem in der vergangenen „The Masked Singer“-Folge 'Der Dalmatiner' aka. Stefanie Heinzmann den Hut beziehungsweise die Maske nehmen musste, fliegt am Dienstagabend schon wieder ein Promi aus der Show. Wir sind natürlich im Liveticker für dich dabei:

Mittwoch, 18. März:

07.50 Uhr: Eine Sache geriet in der spannenden Schlussphase am gestrigen Abend fast in Vergessenheit. Schon zum zweiten Mal mokierte Jury-Mitglied Ruth Moschner, dass am Ende fast nur Frauen zur Disposition standen. Ist Moschner da etwa einer Ungerechtigkeit auf der Sputr?

Klar ist, die „The Masked Singer“-Teilnehmer werden von den Zuschauern rausgevotet. Unwahrscheinlich, dass die absichtlich nur Frauen aus der Show voten.

Dienstag, 17. März:

23.20 Uhr: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Bis kommenden Dienstag!

23.15 Uhr: Und unter der Maske der Fledermaus steckt Franziska Knuppe.

23.08 Uhr: Raus ist 'Die Fledermaus'!

23.02 Uhr: Wer muss sich enttarnen? Die Kakerlake, der Hase, Die Fledermaus oder die Göttin?

23.00 Uhr: In der kommenden Woche wieder dabei ist der Roboter!

22.50 Uhr: Doch eine versteckte Fährte mit Rebecca Mir? Schließlich steht die Moderatorin für Red auf der „The Masked Singer“-Bühne.

22.45 Uhr: Wieder ein stimmlich grandioser Auftritt von Der Roboter. Er singt „Welcome to my World of Truth“ von Adam Lambert. Rea Garvey ist sich sicher: Es ist Marta Jandová von 'Die Happy'.

22.35 Uhr: Vielleicht der Hase? Schließlich klang die Stimme nicht wirklich nach einer professionellen Sängerin.

22.28 Uhr: Hat sich Rebecca Mir etwa verraten? das zumindest orakeln die Twitter-Nutzer. Bei Instagram teilte die Moderatorin ein Bild aus ihrer Kabine. Im Hintergrund zu sehen: Der Hinweiszettel auf das W-Lan-Passwort von The Masked Singer. Doch wer könnte sie sein?

Ich glaube da hat sich jemand verraten🤔 schaut auf den Zettel an der Tür und das Passwort #TheMaskedSinger pic.twitter.com/Xrxhvccw1h — viktoria_rchb (@Viki_Beckham_) March 17, 2020

22.10 Uhr: Weiter im Duell Fledermaus gegen Drache ist der Drache.

22.08 Uhr: Der Drache geht mit „Black Hole Sun“ von Soundgarden an den Start.

22.03 Uhr: Die Jury schwankt zwischen Annett Möller und Franziska Knuppe.

22.00 Uhr: Die Fledermaus singt 'bad' von Michael Jackson. Wie passend.

21.46 Uhr: Doch zunächst geht es in die Werbung.

21.45 Uhr: Nun singen Fledermaus und Drache gegeneinander.

21.42 Uhr: Und weiter sind Der Wuschel und Das Chamäleon. Die Göttin muss zittern.

21.40 Uhr: Wer könnte Der Wuschel wohl sein? Elton nennt Thomas Hackenberg. Wer ihn nicht kennt. Hackenberg ist ein deutscher Moderator.

21.35 Uhr: Der Wuschel singt „Blinding Lights“ von The Weekend.

21.23 Uhr: Wir sind dann mal wieder in der Werbung. Dann kommt der Wuschel.

21.20 Uhr: Eine ganz interessante Theorie zur Göttin hat Rea Garvey. Er glaubt, dass es sich bei ihr um Dunja Hayali handelt.

21.15 Uhr: Die Göttin singt nun 'Rise like a Phoenix' von Conchita Wurst.

21.10 Uhr: Und auch das Publikum sieht es wie wir.

21.08 Uhr: Das Chamäleon singt „Bella Ciao“. Und spätestens jetzt sind wir uns sicher:

'Das Chamäleon' bei The Masked Singer 2020: Enttarnt, unter der Maske steckt...

21.03 Uhr: Nun kommt es zum Dreikampf zwischen Chamäleon, Göttin und Wuschel.

21.00 Uhr: Sicher in der nächsten Woche wieder mit dabei ist das Faultier.

20.45 Uhr: Die Jury ist auch beim Faultier hin und her gerissen. Luke Mockridge, Stefan Raab und Sasha sind in der Verlose.

20.38 Uhr: Das Faultier singt 'Kiss' von Prince.

20.35 Uhr: Die Tipps der Jury gehen weit auseinander. Angelo Kelly, Nick Carter und Steffen Henssler sind die Namen, die hier fielen.

Wir haben ja auch einen Favoriten:

20.28 Uhr: Die Kakerlake ist wieder als Rapper unterwegs. Sein Song „California Love“ von 2pac und Dr. Dre. Dazu noch im Anschluss „Hey Ya“ von OutKast.

20.25 Uhr: Nun steht das erste Duell an. Die Kakerlake muss gegen das Faultier antreten.

20.20 Uhr: Es geht los

Und die zweite Folge von „The Masked Singer“ geht los. In der Jury sitzt heute neben Ruth Moschner und Rea Garvey Elton. Der Applaus kommt heute übrigens vom Band. Ist das Betrug? Nein! Durch das Coronavirus darf kein Publikum vor Ort sein darf. Der Applaus stammt aus der Show der vergangene Woche.

20.05 Uhr: Gil lüftet irres Geheimnis

Was ist das größte Geheimnis von „The Masked Singer“? Das hat Ex-Kandidat Gil nun verraten. Im Interview mit 'Promiflash' verriet der Sänger nun sein Geheimnis um es bis ins Finale zu schaffen. Man muss sich verstellen und seine besten Freunde gnadenlos belügen. So habe er persönlich versucht, sich mit übertriebenen Gesten zu verstellen.

19.50 Uhr: Hier sind alle Hinweise:

18.05 Uhr: Ist der Wuschel etwa...

Kann das stimmen? Angeblich soll unter der Maske des Wuschel Popsänger Wincent Weiss stecken. Das will ein Insider verraten haben.

Hier gibt's alle Infos zum Wuschel:

16.55 Uhr: Wer steckt unter der Maske der Fledermaus?

Verbirgt die Maske der Fledermaus etwa den größten Star der diesjährigen „The Masked Singer“-Staffel? 57,3 Prozent glauben laut einer ProSieben-Umfrage, dass Lena Meyer-Landrut unter dem Kostüm steckt. Wir sind gespannt.

15.00 Uhr: Ruth Moschner verrät – nach der Show...

Sie ist DAS Rate-Ass bei „The Masked Singer“. Kein Jury-Mitglied bereitet sich wohl so akribisch auf die Show vor, wie Ruth Moschner. Nach der ersten Show am vergangenen Dienstag verriet die Moderatorin, was denn so nach der Live-Show bei ihr passiert.

Gegenüber Promiflash sagte Moschner: „Ich gucke mir tatsächlich nochmal die Gesangsperformances an, weil du im Studio durch so viele Faktoren abgelenkt bist.“

Während der Show müsse sie vorallem die Performances genießen, so Moschner. Für rätseln bleibe da gar nicht so viel Zeit. Sie konnte aber auch einige Erfahrungen aus der vergangenen Stafel mitnehmen. „Jetzt, mit dem Wissen aus der ersten Show, wird nochmal ein bisschen anders geguckt. Man hat jetzt schon ein paar Verdächtige.“