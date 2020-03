The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Göttin'?

So ein wenig Ähnlichkeit mit dem Engel aus der letzten Staffel von „The Masked Singer“ hat sie ja schon. 'Die Göttin“. Doch steckt deswegen auch in diesem Jahr wieder ein Mann unter dem aufwendigen Kostüm? Fraglich. Klar ist, 'Die Göttin' ist wohl das prunkvollste der diesjährigen „The Masked Singer“-Kostüme.

Ganz in Gold kommt sie daher und ist mit 35 Kilo Gewicht das mit Abstand schwerste Kostüm der diesjährigen „The Masked Singer“-Staffel. Doch wer steckt unter der prunkvollen Maske. Wir machen den „The Masked Singer“-Check für dich: Wer steckt unter der Maske von 'Die Göttin“?

„The Masked Singer“: Wer ist die Göttin?

Eines ist klar, der Mensch, der im Kostüm von 'Die Göttin' steckt, muss groß und stark sein. Das Kostüm dürfte einiges an Kraft rauben. Viel mehr ist über die Figur jedoch noch nicht bekannt. ProSieben schreibt lediglich, dass 'Die Göttin' „erhabene Ruhe und Gelassenheit“ ausstrahle.

Und auch die Fans sind sich absolut nicht sicher, wer unter der schwersten „The Masked Singer“-Verkleidung stecken könnte.

Das glauben die Zuschauer: Die Göttin ist:

Heidi Klum (Model)

Dr. Eckart von Hirschhausen (Arzt und Komiker)

Barbara Schöneberger (Moderatorin)

Marlene Lufen (Moderatorin)

Katie Witt (Ex-Eiskunstläuferin)

Samu Haber (Sänger)

Vielleicht sind wir ja am Dienstag schon ein Stückchen schlauer. Dann beginnt „The Masked Singer“ bei ProSieben.