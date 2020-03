'Der Hase' bei The Masked Singer (ProSieben): Unter der Maske ist...

So ein Hase hoppelt sicher nicht durch deinen Vorgarten. Den gibt es nur bei „The Masked Singer“. Lange Schlappohren und ein Kleid, das auch die Oma mit Sicherheit gerne getragen hätte. 'Der Hase' dürfte in der neuen Staffel von „The Masked Singer“ eher eines der unspektakuläreren Kostüme darstellen.

Und doch: Schnell entwickelte sich 'Der Hase' zum niedlichen Liebling der weiblichen Jury. Auch, wenn er am Ende der Show ums Weiterkommen zittern musste.

Wir machen den „The Masked Singer“-Check für dich.

„The Masked Singer“: Wer ist 'Der Hase'?

„Ein echter Romantiker und ein wenig schusselig“, so beschreibt ProSieben die Figur 'Der Hase'. Da fallen uns gleich mehrere prominente Persönlichkeiten ein. Doch wer steckt wirklich unter dem Kostüm? Hübsch aussehen tut es ja. Und aufwendig war es auch, auch wenn es nicht so bombastisch daher kommt, wie beispielsweise 'Der Roboter' oder 'Die Göttin'. Dafür wurden am Kleid des Hasen etwa 2.000 kleine und große Blumenköpfe angebracht. Und wer hat gerne Blumen in der Hand und steht auf Romantik?

Die Indizien:

Als ich diese Maske aufgesetzt habe, habe ich die Welt durch eine andere Brille gesehen

Man ganzes Leben habe ich auf diesen Moment gewartet

'Bald, bald' haben immer alle gesagt. Wann ist denn dieses bald?

Spielkarten, Pilze, Tulpen im Video

Ist die Bühne Neuland? „ja, ich bin in einer ganz anderen Welt“

Laura Müller ist es wohl eher nicht. Als Rea Garvey den Namen in der Raterunde nennt, schüttelt der Hase nur verständnislos mit dem Kopf

Ein Schelm, wer dabei an die Bachelorette denkt. Doch was glauben die Fans?

Das glauben die Zuschauer: Der Hase ist...

Jella Haase (Schauspielerin)

Dagi Bee (Youtube-Star)

Natascha Ochsenknecht (Ehemaliges Model)

Daniela Katzenberger (TV-Star)

Sarah Lombardi (TV-Star)

Emma Schweiger (Schauspielerin)

Franziska Knuppe (Model)

Martina Hill (Komikerin)

Wer nun wirklich unter der Maske von 'Der Hase' steckt? Unklar. Komikerin Martina Hill wurde von der Jury genannt. Jedoch ist die Bühne für Hill kein Neuland. Passen würde, dass sie die Welt nun durch eine andere Brille sieht. Schließlich trägt Martina Hill im Vergleich zu 'Der Hase' keine Brille.