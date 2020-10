Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

The Masked Singer 2020: Wer steckt unter der Maske von „Der Frosch“?

Nun stößt ein weiteres Tier bei „The Masked Singer“ dazu. Zwischen „Die Biene“ und „Das Nilpferd“ gesellt sich nun „Der Frosch“.

Die giftgrün glitzernde Amphibie wird offenbar vor allem den Ladys einheizen. In roter Badehose und mit Mega-Sixpack will „Der Frosch“ die Zuschauerherzen bei „The Masked Singer“ höherschlagen lassen.

„The Masked Singer“: Wer ist „Der Frosch“?

Obwohl er so sportlich wirkt, ist das Kostüm von „Der Frosch“ eines der leichtesten. ProSieben zufolge wiege das Outfit des Kandidaten nur fünf Kilo. Doch er lässt es sich nicht lumpen und trägt stolze 5.000 Swarovski-Steine auf der Haut. Unter der Maske des „Froschs“ könnte sich also ein ziemlich heißer Typ verstecken.

Doch der Schein könnte trügen. Schließlich bestehen seine Muskeln nur aus Schaumstoff. Vielleicht soll das Muskelpaket nur in die Irre führen?

Das ist „The Masked Singer“:

„The Masked Singer“ ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als „King of Mask Singer“

Im Jahr 2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Matthias Opdenhövel ist der Moderator der deutschen Ausgabe

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer Prosieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Die zweite Staffel entschied Schauspieler und Sänger Tom Beck alias „das Faultier“ für sich

„Der Frosch“ trägt 5.000 einzeln von Hand aufgetragene Swarovski-Steine auf seiner grünen Haut. Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Das Kostüm ist auf jeden Fall ein wahrer Hingucker und wir sind schon ganz gespannt auf die wilden Choreographien, die der Kandidat in diesem Aufzug hinlegen wird.

Die Zuschauer müssen sich also wohl selbst vom Talent des „Froschs“ überzeugen.