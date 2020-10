Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

The Masked Singer 2020: Wer ist „Das Skelett“?

Nachdem sich die „The Masked Singer“-Fans bereits über drei neue Kostüme freuen durften, hat die Show nun weitere Figuren vorgestellt.

Neben „Nilpferd“, „Alien“ und „Biene“ gesellt sich nun auch „Das Skelett“ bei „The Masked Singer“ dazu. Neben den bunten, flauschigen Kostümen sticht es ziemlich hervor.

„The Masked Singer“ 2020: Wer ist „Das Skelett“?

Ob sich der Promi im Kostüm des „Skelett“ bei „The Masked Singer“ von seinen Konkurrenten extra absetzen wollte? Vermutlich. Jedenfalls fällt das Outfit in Weiß und Silber, das mit 20 bis 40 Swarovski-Steinen beklebt ist, deutlich aus der Reihe.

Im Gegensatz zum quietschbunten „Alien“ setzt „Das Skelett“ auf einen edlen Look. Die ganzen Glitzer-Details und abstehenden Spitzen am Kopf lassen eine schillernde Persönlichkeit unter der Maske vermuten. ProSieben zufolge handelt es sich hierbei um die aufwendigste Maske der gesamten Staffel. 800 Stunden lang sei an dem „Skelett“ gearbeitet worden.

Das ist „The Masked Singer“:

„The Masked Singer“ ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als „King of Mask Singer“

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Matthias Opdenhövel ist der Moderator der deutschen Ausgabe

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer Prosieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Die zweite Staffel entschied Schauspieler und Sänger Tom Beck alias „das Faultier“ für sich

„Das Skelett“ fällt im Vergleich zu seinen Konkurrenten aus der Reihe. Foto: ProSieben/Marc Rehbeck

Ob es sich hierbei unbedingt um einen weiblichen Star handeln muss, ist fraglich. Denn schon Komiker Bülent Ceylan hat die Zuschauer im Jahr 2019 als „Der Engel“ überrascht, als er ebenfalls ein weißes Kleid getragen hat.

Vielleicht kann uns ja die Stimme des „Skeletts“ einen weiteren Hinweis auf den Prominenten im Kostüm geben.