'Das Faultier' bei „The Masked Singer“ 2020: Enttarnt, unter der Maske steckt...

'Das Faultier' ist der absolute Lieblingscharakter der „The Masked Singer“-Fans. Mit seiner schwerfälligen Art hat er sich in Windeseile in die Herzen der Zuschauer gesungen. Doch wer steckt unter der sommerlichen Verkleidung?

„The Masked Singer“: Wer ist 'Das Faultier'?

Neben 'Das Chamäleon“ war 'Das Faultier' die erste Verkleidung, die ProSieben für „The Masked Singer“ 2020 präsentiert hat. Das Kostüm zeigt ein riesiges, knapp zwei Meter großes Faultier mit Flipflops, Hawaii-Hemd und orangefarbener Badeshorts. Dazu trägt 'Das Faultier' eine Muschelkette und eine Schlafmaske.

ProSieben beschreibt 'Das Faultier' in einer ersten Meldung wie folgt: „Das Faultier mit dem kuscheligen Fell hängt am liebsten in seiner Hängematte ab, wenn es nicht gerade auf der Schulter von Moderator Matthias Opdenhövel schlummert.“ Na, da dürfen wir uns ja schon auf ein ruhigere Klänge freuen.

Die Indizien:

Das Faultier ist für immer ausgestiegen

'Love Peace'

Ich bin am liebsten faul

In meinen Träumen reite ich auf der höchsten Welle und The Masked Singer macht mich unwiderstehlich

Heute lasse ich nichts anbrennen

Ich habe mich zurückgezogen, um mich auszuruhen

Frage von Carolin Kebekus: Wo hängst du am liebsten ab? „Am liebsten Zuhause auf meiner Hängematte“

Beim Nichtstun kommen mir immer die besten Ideen

Als junges Faultier konnte ich mein Talent unter Beweis stellen. Wild aber relaxed.

Manchmal ist es besser, die Dinge langsam anzugehen

Bist du mit der Ukulele schon häufiger aufgetreten? „Meine Ukulele hat mir schon viele gute Dienste erwiesen.“

Ich liebe die Gefahr

Sprecher einer ganzen Generation

Fußball und Balett

Autos auf Handtuch

Mein herz ist spanisch

Doch wer könnte sich hinter der Maske verbergen? Im Netz wird schon fleißig gerätselt.

Das glauben die Jury und die Zuschauer: Das Faultier ist...

Stefan Raab (Moderator)

Jürgen von der Lippe (Komiker)

Sido (Rapper)

Faisal Kawusi (Komiker)

Paul Panzer (Komiker)

Michael Wendler (Freund von Laura Müller)

Joko Winterscheidt (Moderator)

Sasha (Sänger)

Ist Stefan Raab 'Das Faultier'?

Einiges spricht für Stefan Raab. Schließlich hat sich der Moderator schon vor einiger Zeit aus dem Showgeschäft verabschiedet. Auch, um sich mehr Zeit zu nehmen. Vielleicht um Urlaub zu machen und in der Hängematte zu liegen?

„The Masked Singer“ 2020 bei ProSieben: Wer ist 'Das Faultier'? Foto: ProSieben/Jens Hartmann

Zudem hat das Faultier eine Ukulele in seinem Vorstellungsvideo. Wir erinnern uns, auch Stefan Raab trat gerne mit einer Ukulele auf. Zudem waren Blumenketten in schwarz, rot und gold zu sehen. Die hatte Stefan Raab beim ESC-Triumph mit Lena verteilt.

Das spricht für Stefan RaabAlso das

Zudem ist im Video das Trikot von Lionel Messi mit der Nummer 10 ist zu sehen. Das muss nicht unbedingt etwas mit Fußball zu tun haben. So gilt Lionel Messi als der beste Fußballer der Welt. Und wer gewann in Jahr 2010 mit Lena den größten Musikwettbewerb der Welt? Richtig, Stefan Raab.

Zudem ist in einem Vorstellungsvideo ein Handtuch zu sehen, das mit Autos bestickt wurde. Wir erinnern uns, Stefan Raab ist ein Motorenfreak. Immer wieder veranstaltete der Showmaster Events wie „Die Autoball-WM“ oder die „Stock Car Crash Challenge“.