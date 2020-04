„The Masked Singer“: Alles noch viel schlimmer – jetzt kommt raus, dass ...

Es war DER Schock für die Fans von „The Masked Singer“. Wegen des Coronavirus musste die Show fast drei Wochen aussetzen.

Laut ProSieben hatten sich zwei Mitglieder des „The Masked Singer“-Teams mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Fortführung der Produktion wurde von jetzt auf gleich unmöglich. Sofort pausierte ProSieben sein Show-Highlight.

„The Masked Singer“: Am 14. April geht es weiter

Faultier, Roboter, Chamäleon und Co. mussten die Zeit für sich nutzen. Nun ist klar: Am 14. April, also am kommenden Dienstag, geht „The Masked Singer“ weiter. In einer Pressemitteilung verriet der Sender jedoch, dass es nicht nur zwei, sondern gleich drei Team-Mitglieder mit dem Coronavirus erwischt hatte.

Wie es den „The Masked Singer“-Teammitgliedern heute geht, verriet der Sender nicht. Klar ist, die Show soll am 14. April um 20.15 Uhr wieder starten.

„The Masked Singer“: Warum liebt das Chamäleon die Illusion und das Faultier die Gefahr?

Dann werden folgende Fragen zu klären sein: „Warum liebt das Chamäleon die Illusion und das Faultier die Gefahr? Wie bricht der Drache jeden Fluch und der Roboter die Herzen der Menschen? Und was macht den Hasen zum Leckerei-Experten und den Wuschel zum Rennfahrer?

Wir werden natürlich auch beim Neustart von „The Masked Singer“ für dich dabei sein.