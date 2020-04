„The Masked Singer“ im Live-Ticker: Neuerung! Das gab's in dieser Staffel noch nie

Auch der Drache steht am Dienstagabend bei „The Masked Singer“ auf der Bühne. Schafft er es in die nächste Runde?

Endlich: Nach fast dreiwöchiger Pause geht „The Masked Singer“ am Dienstagabend wieder los. Natürlich sind wir für dich live dabei.

„The Masked Singer“ im Live-Ticker

In unserem Live-Ticker bleibst du auf dem Laufenden, was bei „The Masked Singer“ passiert.

21.03 Uhr: Und schon geht es in das nächste Duell: Drache gegen Wuschel.

21.02 Uhr: In der nächsten Show sicher dabei ist der Hase, nachdem er das letzte Mal zittern musste. Der Roboter muss später nochmal ran.

20.52 Uhr: Jetzt geht es erstmal in die Pause. Danach folgt die Entscheidung.

20.45 Uhr: Der Hase singt „Big Spender“ von Shirley Bassey. Wer Hasi sein könnte, erfährst du hier.

20.25 Uhr: Der Roboter singt „Titanium“ von Sia.

+++ Wer ist der Roboter? +++ Hier liest du, wer dahinter stecken könnte

20.20 Uhr: Das erste Duell lautet Roboter gegen Hase: Wer kommt direkt weiter und wer wackelt?

20.29 Uhr: Am heutigen Abend gibt es eine Neuerung! Die Wackelkandidaten werden vor der Entscheidung noch einmal auftreten. Manche Promis treten also zweimal auf.

20.27 Uhr: Ruth Moschner freut sich über die Pause - denn sie hat sich alle Folgen nochmal angeschaut und hat eine Menge neuer Hinweise. Alle Theorien seien über den Haufen geworfen, erklärt sie.

20.23 Uhr: Jurygast Bülent Ceylan tritt in seinem Vorjahreskostüm, dem Engel auf. Mit seiner heavy Stimme singt er „Atemlos“ von Helene Fischer.

20.19 Uhr: Nächste Woche findet bereits das Halbfinale statt. Wer einzieht, entscheiden wie immer die Zuschauer.

20.15 Uhr: „The Masked Singer“ startet endlich! Heute als drittes Jurymitglied neben Ruth Moschner und Rea Garvey dabei: Bülent Ceylan.

20.13 Uhr: Gleich geht's los!

19.40 Uhr: Laut Buchmachern ist klar, wer heute gehen muss. Demnach haben 'Das Chamäleon' und 'Der Hase' die geringsten Chancen auf den Sieg bei „The Masked Singer“. Die Quote der beiden beträgt 2,7. Weit hergeholt ist das nicht: In den vergangenen Folgen standen die beiden auf der Kippe.

19.11 Uhr: Im Rennen sind heute noch 'Das Chamäleon', 'Der Drache', 'Der Hase', 'Der Roboter', 'Der Wuschel' und 'Das Faultier'.

18.21 Uhr: In zwei Stunden geht's los. Bist du schon genauso gespannt wie wir?

The Masked Singer: Auch das Faultier steht Dienstagabend wieder auf der Bühne. Foto: ProSieben/Willi Weber

16.48 Uhr: Huch, hat sich da etwa jemand verraten? Nun werden Gerüchte laut, dass Ekaterina Leonova, die als Profi-Tänzerin in den vergangenen Staffeln von „Let's Dance“ dabei war, unter einem der Kostüme steckt. Und ausgerechnet Gil Ofarim ist schuld! Der Sänger fragte seie Ex-Tanzpartnerin in einem Instagram-Live: „Ich habe ja gehört, du sollst bei 'The Masked Singer' dabei sein?“ Ein klares Dementi kommt von der 32-Jährigen nicht... Und: Sie gibt zu: Dienstagabends hält sie sich stets in Köln auf - aha!

15.15 Uhr: Wer steckt unter den Masken? Die Quoten sind klar verteilt. 40,2 Prozent der Zuschauer glauben, dass unter der Maske des Faultiers Stefan Raab steckt. 16,5 Prozent sind der Meinung es ist Komiker Mirko Nontschew.

14.10 Uhr: Nur noch sechs Stunden bis zu „The Masked Singer“. Wer wohl heute die Show verlassen muss? Wir haben ja irgendwie 'Das Chamäleon' im Verdacht.

11.15 Uhr: Heute geht es endlich wieder los. Mit noch sechs verbliebenen Kandidaten geht „The Masked Singer“ in Richtung Finale. Jetzt ist auch klar, wer neben Rea Garvey und Rate-Queen Ruth Moschner hinter dem Jurypult sitzt.

Bülent Ceylan wird in der „The Masked Singer“ Jury sitzen. Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Es ist ein echter „The Masked Singer“-Experte. Dabei sein wird nämlich der Engel des vergangen Jahres. Komiker Bülent Ceylan. Wenn also einer weiß, wie man sich unter der schweren Maske fühlt, dann er.

Montag, 13. März

16.30 Uhr: Diese Nachricht war ein absoluter Schock für die Fans von „The Masked Singer“. Die Show hatte gerade so richtig Fahrt aufgenommen, das Rätselfieber war am Siedepunkt, ganz Deutschland diskutierte, ob denn nun wirklich Didi Hallervorden oder doch jemand anderes unter der Maske des Chamäleons steckte, da kam die Hiobsbotschaft.

Laut ProSieben hatten sich zwei Mitglieder des „The Masked Singer“-Teams mit dem Coronavirus angesteckt. Eine Fortführung der Produktion wurde von jetzt auf gleich unmöglich. Sofort pausierte ProSieben sein Show-Highlight.

„The Masked Singer“: Am 14. April geht es weiter

Faultier, Roboter, Chamäleon und Co. mussten die Zeit für sich nutzen. Nun ist klar: Am 14. April, also am kommenden Dienstag, geht „The Masked Singer“ weiter. In einer Pressemitteilung verriet der Sender jedoch, dass es nicht nur zwei, sondern gleich drei Team-Mitglieder mit dem Coronavirus erwischt hatte.

Der Wuschel bei The Masked Singer. Foto: Dominik Göttker

Wie es den „The Masked Singer“-Teammitgliedern heute geht, verriet der Sender nicht. Klar ist, die Show soll am 14. April um 20.15 Uhr wieder starten.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

„The Masked Singer“: Warum liebt das Chamäleon die Illusion und das Faultier die Gefahr?

Dann werden folgende Fragen zu klären sein: „Warum liebt das Chamäleon die Illusion und das Faultier die Gefahr? Wie bricht der Drache jeden Fluch und der Roboter die Herzen der Menschen? Und was macht den Hasen zum Leckerei-Experten und den Wuschel zum Rennfahrer?

Wir werden natürlich auch beim Neustart von „The Masked Singer“ für dich dabei sein. Am Dienstag gibt es wieder einen Newsticker und wir verraten dir alle Hinweise, Gerüchte und Nachrichten zu „The Masked Singer“.