The Masked Singer: Ruth Moschner mit überraschender Aussage – nach der Liveshow...

„The Masked Singer“ ist gerade erst gestartet, und direkt rätselt ganz Deutschland, wer unter den Kostümen von Faultier, Roboter, Kakerlake und Co. steckt.

Nachdem in der vergangenen „The Masked Singer“-Folge 'Der Dalmatiner' aka. Stefanie Heinzmann den Hut beziehungsweise die Maske nehmen musste, fliegt am Dienstagabend schon wieder ein Promi aus der Show. Wir sind natürlich im Liveticker für dich dabei:

15.00 Uhr: Ruth Moschner verrät – nach der Show...

Sie ist DAS Rate-Ass bei „The Masked Singer“. Kein Jury-Mitglied bereitet sich wohl so akribisch auf die Show vor, wie Ruth Moschner. Nach der ersten Show am vergangenen Dienstag verriet die Moderatorin, was denn so nach der Live-Show bei ihr passiert.

Gegenüber Promiflash sagte Moschner: „Ich gucke mir tatsächlich nochmal die Gesangsperformances an, weil du im Studio durch so viele Faktoren abgelenkt bist.“

Während der Show müsse sie vorallem die Performances genießen, so Moschner. Für rätseln bleibe da gar nicht so viel Zeit. Sie konnte aber auch einige Erfahrungen aus der vergangenen Stafel mitnehmen. „Jetzt, mit dem Wissen aus der ersten Show, wird nochmal ein bisschen anders geguckt. Man hat jetzt schon ein paar Verdächtige.“