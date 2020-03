Endlich, es geht wieder los. Die irren Kostüme stehen wieder auf der Bühne. „The Masked Singer“ startet am Dienstag bei ProSieben. Und auch in diesem Jahr wird wieder ein riesiges Geheimnis um die Prominenten unter den aufwendigen Masken gemacht.

Lediglich acht Menschen wissen, welche Promis in diesem Jahr bei „The Masked Singer“ dabei ist. Einer der erlauchten Runde ist Moderator Matthias Opdenhövel. Wir haben Matthias Opdenhövel getroffen. Exklusiv verrät der „The Masked Singer“-Moderator was ihm durch den Kopf schoss, als er die Namen der Kandidaten zum ersten Mal gehört hat.

„The Masked Singer“: Matthias Opdenhövel packt aus

„Als ich erfuhr, wer mitmacht, war ich schwer begeistert“, grinst Matthias Opdenhövel. Und weiter: „Ich habe mich total gefreut, war überrascht, erstaunt. War auch erleichtert. Nach Staffel 1 lag die Latte natürlich hoch. Wir haben einen super Cast und ich freue mich tierisch.“

----------------

Das ist „The Masked Singer“:

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 startete die Show in Deutschland

Moderiert wird „The Masked Singer“ von Matthias Opdenhövel

----------------

Natürlich muss da auch der Vergleich zum letzten Jahr gezogen werden. „Das ist natürlich eine Definition, wen man fragt. Das ist klar. Aber ich glaube, sagen zu können: Wir haben definitiv die Latte mindestens gehalten, was die Prominenz angeht. Wenn nicht sogar ein bisschen was draufgepackt.“

-----------------

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Das Chamäleon'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Roboter'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Fledermaus'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Drache`? +++

+++ The Masked Singer: Wer ist der Wuschel? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Göttin'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Das Faultier'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Kakerlake'? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Dalmatiner`? +++

+++ The Masked Singer 2020: Wer ist 'Der Hase'? +++

-----------------

„The Masked Singer“: Carolin Kebekus am Dienstag in der Jury

Matthias Opdenhövel Foto: Ingo Wagner / dpa

Na, da kann man ja gespannt sein. Schließlich wird schon am Dienstag die erste Maske gelüftet. Entscheiden dürfen dann wieder die Zuschauer. In diesem Jahr übrigens via App, wie ProSieben bekannt gab. Die erste Jury-Unterstützung wird am Dienstag Komikerin Carolin Kebekus sein.

Kebekus wird dann mit Jury-Urgestein Ruth Moschner und Sänger Rea Garvey um die Wette raten.