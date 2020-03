The Masked Singer: Ausgerechnet SIE lässt als erstes die Maske fallen

Nun ist es also so weit, der Überraschungserfolg des vergangenen Jahres, „The Masked Singer“ geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr beginnt wieder das große Rätselraten: Wer steckt unter den Kostümen der zehn „The Masked Singer“?

Nicht nur Sänger stecken unter der Maske, auch Sportler, Comedians oder Moderatoren waren im vergangenen Jahr auf der Bühne.

Und schon zum Auftakt von „The Masked Singer“ 2019 flog ausgerechnet eine professionelle Sängerin als erste raus – und es sollte sich am Mittwoch wiederholen.

Klar, dass wir dich beim großen Raten nicht alleine lassen. In unserem „The Masked Singer“-Blog erfährst du alles Wissenswerte zu den 10 Masken.

The Masked-Singer im Ticker

23.28 Uhr: Es ist Stefanie Heinzmann!

23.20 Uhr: Und raus ist 'Der Dalmatiner'.

23.15 Uhr: Nun entscheidet es sich zwischen den fünf Verlierern der Duelle. Fledermaus, Chamäleon. Dalmatiner, Roboter oder Hase. Wer muss die Maske lüften?

23.10 Uhr: Weiter ist Der Drache.

23.08 Uhr: Ruth Moschner ist sich sicher. Der Drache ist Ex-Gewichtheber Matthias Steiner.

22.57 Uhr: Singen kann er, der Drache. Seine Version von Madonnas „Frozen“ war groß.

22.55 Uhr: In der Jury ist man sich sicher, das Chamäleon muss Didi Hallervorden gewesen sein. Jetzt folgt der Drache.

22.38 Uhr: Bitte liebes Chamäleon, hör auf zu singen. Das ist ganz schrecklich!

22.30 Uhr: „Meine Disziplin ist es Liebe zu verbreiten“, sagte die Göttin auf die Frage von Ruth Moschner, ob sie denn Sportlerin sei. Rea Garvey hatte da eine ganz andere Idee. „Also eine Porno-Darstellerin“, merkte der Sänger an. Moschner ist völlig schockiert: „Ich kann nicht glauben, dass du das laut gesagt hast.“ „Das sind meine irischen Wurzeln“, kontert Rea Garvey,

22.15 Uhr: Die Göttin singt 'Stairway to Heaven'

22.08 Uhr: Die Fledermaus singt mehr schlecht als recht 'Bad Guy' von Billie Eilish.

22.02 Uhr: Nun kommt es zum Duell Fledermaus gegen Göttin. Die Größe der Fledermaus spricht gegen Vanessa Mai. Die Sängerin ist bekanntlich eher kleiner.

22 Uhr: Und es kommt zur Entscheidung: Dalmatiner oder Faultier? Weiter ist Das Faultier. Eine irre Theorie kursiert gerade im Netz. Ist das Faultier etwa Stefan raab. Lange weg und wieder da wie im Clip, war er ja.

21.45 Uhr: Der Dalmatiner ist eine Diva. Und singt auch passenderweise 'Diamonds are a Girl's best Friend'

21.40 Uhr: Dieser Witz von Moderator Matthias Opdenhövel wurde ordentlich falsch verstanden. 'Alle drei zusammen', macht der Moderator nach. Rea Garvey fragte nur sauer: 'Hast du mich gerade nachgemacht?'

21.33 Uhr: Das Faultier singt „Mr.Boombastic“ von Shaggy.

21.23 Uhr: Und Werbung.

21.20 Uhr: Starke Reaktion. Rea Garvey fragt während der Diskussion um den Hasen, wie denn noch mal die Freundin vom Wendler heißt. Die Reaktion des Hasen. Er verdreht sich beschämt weg, schüttelt den Kopf und hält seine Hände vors Gesicht.

21.10 Uhr: Der hase singt von Caro Emerald 'A Night like this'. Und das ziemlich professionell.

21.03 Uhr: Kakerlake gegen Hase. Die Kakerlake singt „Gangsta's Paradise“. Alles zur Kakerlake findest du hier.

20.58 Uhr: Und weiter ist: Der Wuschel. Da hat wohl der Niedlichkeitsfaktor gesiegt.

20.55 Uhr: In 30 Sekunden ist klar, wer schafft es in die zweite Liveshow. Also wir sind ja für den Roboter.

20.45 Uhr: Und da sind wir auch schon in der ersten Werbepause.

20.38 Uhr; Nun singt der Wuschel. Erinnert er euch auch irgendwie an Ex-DSDS-Sieger Luca Hänni?

20.28 Uhr: Als erstes singt 'Der Roboter'. Wir legen uns fest, es ist auf jeden Fall eine Frau. Ein toller, aber irrer Auftritt. Haben doch die meisten Fans gar nicht gemerkt, dass 'Der Roboter' überhaupt schon singt.

Alle Infos zu 'Der Roboter' findest du hier.

20.22 Uhr: Fünf Duelle gibt es heute Abend. Die besten fünf Masken sind automatisch weiter. Aus den Verlierern muss ein Kandidat seine Maske lüften.

20.15 Uhr: Hinter der Bühne warten die „The Masked Singer“-Protagonisten schon auf ihren Auftritt. So langsam kann es gerne losgehen.

20.20 Uhr: Goldene Schallplatten und Platin-Schallplatten haben die Künstler unter anderen gewonnen. Da ist er also schon, der erste Hinweis.

20.10 Uhr: Es geht endlich los. „The Masked Singer“ geht in seine zweite Staffel.

19.45 Uhr: Das wäre völlig verrückt, angeblich soll Schlagerstar Vanessa Mai in diesem Jahr bei „The Masked Singer“ dabei sein. Das verriet ein angeblicher Insider dem Portal 'Schlager.de' verraten haben. Dafür spricht, dass der Schlagerstar derzeit keine Konzerte spielt. Vanessa Mai steht erst Anfang Juli wieder auf der Bühne. Zeit hätte sie also. Da darf man gespannt sein.

Ist Vanessa Mai mit dabei?

17.50 Uhr: Neben Ruth Moschner und Rea Garvey sitzt heute Abend übrigens Komikerin Carolin Kebekus in der Jury von „The Masked Singer“.

16.50 Uhr: So langsam steigt die Spannung. In dreieinhalb Stunden startet „The Masked Singer“. Auf Instagram macht ProSieben die Zuschauer schon heiß.

14.30 Uhr: The Masked Singer: Senderchef verrät – SIE ist nicht dabei

Eine Person kann definitiv ausgeschlossen werden. Das verriet mit ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann, einer der nur acht Menschen, der alle geheimen Sänger kennt, gegenüber DER WESTEN.

Nicht dabei ist auf jeden Fall RTL-Star und Dschungelcamp-Siegerin Evelyn Burdecki. Die Düsseldorferin war in der vergangenen Staffel zum Running-Gag mutiert, weil sie etliche Zuschauer und Juroren unter der Maske des Monsterchen vermutet hatten. Dort stecke aber ja schlussendlich Box-Weltmeisterin Susi Kentikian.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

Daniel Rosemann (links) und Matthias Opdenhövel bei der Vorstellung der neuen Kostüme von 'The Masked Singer'.

Nun soll es also auch in der zweiten Staffel nichts mit einem Auftritt bei „The Masked Singer“ werden. Auf Nachfrage begründete ProSieben-Chef Daniel Rosemann dies damit, dass sie schlichtweg zu unbekannt für das Format sei.

Die neuen Kostüme findest du hier:

The Masked Singer startet am Dienstag, 10. März, in die nächste Runde.