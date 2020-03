The Masked Singer: ProSieben-Chef verrät exklusiv – SIE steckt auf keinen Fall unter einem Kostüm

Nun ist es also so weit, der Überraschungserfolg des vergangenen Jahres, „The Masked Singer“ geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr beginnt wieder das große Rätselraten: Wer steckt unter den Kostümen der zehn „The Masked Singer“?

Klar, dass wir dich beim großen Raten nicht alleine lassen. In unserem „The Masked Singer“-Blog erfährst du alles Wissenswerte zu den 10 Masken.

16.50 Uhr: So langsam steigt die Spannung. In dreieinhalb Stunden startet „The Masked Singer“. Auf Instagram macht ProSieben die Zuschauer schon heiß.

14.30 Uhr: The Masked Singer: Senderchef verrät – SIE ist nicht dabei

Eine Person kann definitiv ausgeschlossen werden. Das verriet mit ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann, einer der nur acht Menschen, der alle geheimen Sänger kennt, gegenüber DER WESTEN.

Nicht dabei ist auf jeden Fall RTL-Star und Dschungelcamp-Siegerin Evelyn Burdecki. Die Düsseldorferin war in der vergangenen Staffel zum Running-Gag mutiert, weil sie etliche Zuschauer und Juroren unter der Maske des Monsterchen vermutet hatten. Dort stecke aber ja schlussendlich Box-Weltmeisterin Susi Kentikian.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

Daniel Rosemann (links) und Matthias Opdenhövel bei der Vorstellung der neuen Kostüme von 'The Masked Singer'. Foto: imago images

Nun soll es also auch in der zweiten Staffel nichts mit einem Auftritt bei „The Masked Singer“ werden. Auf Nachfrage begründete ProSieben-Chef Daniel Rosemann dies damit, dass sie schlichtweg zu unbekannt für das Format sei.

Die neuen Kostüme findest du hier:

The Masked Singer startet am Dienstag, 10. März, in die nächste Runde.