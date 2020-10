Bereits der Auftakt der neuen TV-Show "The Masked Singer" bescherte ProSieben hervorragende Einschaltquoten. Wir erklären worum es bei der Sendung geht.

„The Masked Singer“ 2020: DIESE Promis singen auf keinen Fall in Staffel 3

So gesprächig, was die Namen der neuen „The Masked Singer“ 2020-Teilnehmer angeht, war ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann wohl noch nie.

Auf Nachfrage dieser Redaktion konnte der Chef von „The Masked Singer“ 2020 gleich drei Namen kategorisch ausschließen.

„The Masked Singer“: DIESE Namen schließt der ProSieben-Chef schon vor Start der Show aus

So verriet Daniel Rosemann schon fast traditionell, dass It-Girl Evelyn Burdecki nicht unter einer der „The Masked Singer“-Masken steckt.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer Prosieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

Die zweite Staffel entschied Schauspieler und Sänger Tom Beck alias das Faultier für sich

DIESE Promis schließt ProSieben-Chef Daniel Rosemann aus. Foto: imago images

Dazu ließ Rosemann aber auch verlautbaren, dass nach den Ereignissen der letzten Wochen sowohl Attila Hildmann und Michael Wendler keinen Platz bei „The Masked Singer“ haben werden.

Applaus für Absage an Michael Wendler und Attila Hildmann

Allerdings auch in keiner anderen ProSieben-Show, so Rosemann weiter. Ein Satz, der für Applaus von Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan nach sich zog.

Sowohl Attila Hildmann als auch Michael Wendler sind in den letzten Wochen immer wieder durch krude Corona-Aussagen aufgefallen. Während Attila Hildmann schon seit einigen Monaten diesen Aussagen anhängt, hatte sich Michael Wendler erst in der vergangenen Woche als Corona-Leugner geoutet.

Zudem gab Michael Wendler bekannt, dass er seine Juror-Tätigkeit bei „Deutschland sucht den Superstar“ aufgibt, da er glaubt, dass RTL „systemgesteuert“ sei.

Alle Infos zu Michael Wendlers irren Aussagen findest du hier.