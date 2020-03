The Masked Singer im Liveticker: Betrug – ProSieben hat ernsthaft...

„The Masked Singer“ ist gerade erst gestartet, und direkt rätselt ganz Deutschland, wer unter den Kostümen von Faultier, Roboter, Kakerlake und Co. steckt.

Nachdem in der vergangenen „The Masked Singer“-Folge 'Der Dalmatiner' aka. Stefanie Heinzmann den Hut beziehungsweise die Maske nehmen musste, fliegt am Dienstagabend schon wieder ein Promi aus der Show. Wir sind natürlich im Liveticker für dich dabei:

20.28 Uhr: Die Kakerlake ist wieder als Rapper unterwegs. Sein Song „California Love“ von 2pac und Dr. Dre. Dazu noch im Anschluss „Hey Ya“ von OutKast.

20.25 Uhr: Nun steht das erste Duell an. Die Kakerlake muss gegen das Faultier antreten.

20.20 Uhr: Es geht los

Und die zweite Folge von „The Masked Singer“ geht los. In der Jury sitzt heute neben Ruth Moschner und Rea Garvey Elton. Der Applaus kommt heute übrigens vom Band. Ist das Betrug? Nein! Durch das Coronavirus darf kein Publikum vor Ort sein darf. Der Applaus stammt aus der Show der vergangene Woche.

20.05 Uhr: Gil lüftet irres Geheimnis

Was ist das größte Geheimnis von „The Masked Singer“? Das hat Ex-Kandidat Gil nun verraten. Im Interview mit 'Promiflash' verriet der Sänger nun sein Geheimnis um es bis ins Finale zu schaffen. Man muss sich verstellen und seine besten Freunde gnadenlos belügen. So habe er persönlich versucht, sich mit übertriebenen Gesten zu verstellen.

19.50 Uhr: Hier sind alle Hinweise:

18.05 Uhr: Ist der Wuschel etwa...

Kann das stimmen? Angeblich soll unter der Maske des Wuschel Popsänger Wincent Weiss stecken. Das will ein Insider verraten haben.

16.55 Uhr: Wer steckt unter der Maske der Fledermaus?

Verbirgt die Maske der Fledermaus etwa den größten Star der diesjährigen „The Masked Singer“-Staffel? 57,3 Prozent glauben laut einer ProSieben-Umfrage, dass Lena Meyer-Landrut unter dem Kostüm steckt. Wir sind gespannt.

15.00 Uhr: Ruth Moschner verrät – nach der Show...

Sie ist DAS Rate-Ass bei „The Masked Singer“. Kein Jury-Mitglied bereitet sich wohl so akribisch auf die Show vor, wie Ruth Moschner. Nach der ersten Show am vergangenen Dienstag verriet die Moderatorin, was denn so nach der Live-Show bei ihr passiert.

Gegenüber Promiflash sagte Moschner: „Ich gucke mir tatsächlich nochmal die Gesangsperformances an, weil du im Studio durch so viele Faktoren abgelenkt bist.“

Während der Show müsse sie vorallem die Performances genießen, so Moschner. Für rätseln bleibe da gar nicht so viel Zeit. Sie konnte aber auch einige Erfahrungen aus der vergangenen Stafel mitnehmen. „Jetzt, mit dem Wissen aus der ersten Show, wird nochmal ein bisschen anders geguckt. Man hat jetzt schon ein paar Verdächtige.“