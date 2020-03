The Masked Singer : Geheime Fotos aufgetaucht – sie zeigen...

Am Dienstagabend steht schon die dritte Folge von „The Masked Singer“ an. Klar, dass wir dich auch an diesem Abend nicht alleine lassen.

Wer steckt unter den Masken, welche Hinweise sind besonders hilfreich. Wir sind sind im Liveticker mit dabei:

14.00 Uhr: Es sind Fotos, die der „The Masked Singer“-Zuschauer so eigentlich nicht hätte sehen sollen. Sie zeigen das Innere einer Kabine. Auf einem Stuhl sitzt ein halbverkleideter Promi, geschützt lediglich durch die Hand vor dem Gesicht.

In weiteres Bild zeigt dann schon das Gesicht des Prominenten. Es handelt sich um 'Die Fledermaus', also Model Franziska Knuppe, die in der vergangenen Woche trotz toller Gesangsleistung ihre Maske hatte fallen lassen müssen.

Auf Instagram nahm sie ihre Fans mit auf eine Reise hinter die Kulissen von „The Masked Singer“. Schrieb dazu: „Backstage Momente bei 'The Masked Singer'. #donttalktome #pssst #geheim #pink #fledermaus #undercover #maskedsinger #themaskedsinger #tms2020 #enjoylife #everysecond“

Die Fans sind begeistert von den streng geheimen Einblicken und auch von Franziska Knuppe selbst.