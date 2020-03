The Masked Singer: Die Göttin ist raus – Klaas Heufer-Umlauf reagiert unglaublich

Am Dienstagabend stand schon die dritte Folge von „The Masked Singer“ 2020 an. Demaskiert wurde schlussendlich 'Die Göttin'. Wer sich unter dem prachtvollen Kostüm versteckte, liest du hier.

Mittwoch, 25. März

07.41 Uhr: Die Entscheidung an gestrigen Abend sorgte nicht nur für Freude. Viele Fans auf twitter waren regelrecht wütend, nachdem Rebecca Immanuel demaskiert wurde.

Tipp an die Redaktion: Für die nächste Staffel macht es Sinn, vorher die Klarnamen aller Sänger zu veröffentlichen! Dann darf herumgerätselt werden,wer wo drin steckt. Aber irgendwelche "Promis", die eh keiner kennt, unter den Kostümen zu verstecken, ist unfair.

Pro7 ihr macht Euch mit Staffel 2 von TheMaskedSinger keinen Gefallen. So viel Werbung, dann diese Nerven killende Frau Moschner und langweilige Teilnehmer, von denen ich 1% nur mal den Namen gehört habe. Bin raus seit letzter Woche.

Letztes Jahr war #themaskedsinger ganz cool. Dieses Jahr hat es scheinbar bei ProSieben nicht für Leute, die man wirklich kennt gereicht. Oder kanntet ihr diese Rebecca Immm... ähh Immanuel (richtig?) vorher?

Ich war auch ein ein paar mal im Lokalfernsehen zu sehen, vielleicht stecke ich ja unter einer der Masken bei #TheMaskedSinger. Der "Promi" Status reicht ja auf jeden Fall dafür.

Bin ich die einzige die mittlerweile den Spass an der Sendung verliert?!? Ich kenn die alle nicht!

Sogar Moderator Klaas Heufer-Umlauf macht sich lustig. Auf Twitter schreibt er: „Nach Rebecca Immanuel wird the #maskedsinger für mich erst richtig spannend zum mitraten. Es könnte ja wirklich jeder sein! ich hab meinen Nachbar Dimitri schon länger nicht gesehen. WER WEISS!“

06.45 Uhr: So emotional wie Rebecca Immanuel alias 'Die Göttin' hat wohl noch keiner der „The Masked Singer“-Kandidaten auf seine rauswahl reagiert. Im anschließenden Interview stockte der Schauspielerin immer wieder die Stimme. Tränen flossen. Der Grund: Ihr hatte die Zeit bei „The Masked Singer“ so viel Spaß bereitet, dass sie traurig sei, die Menschen hinter den Kulissen nicht mehr um sich zu haben.

Rebecca Immanuel ist bei „The Masked Singer“ 'Die Göttin'. Foto: ProSieben/Willi Weber

Das ist Rebecca Immanuel:

Rebecca Immanuel wurde am 13. November 1970 in Oberhausen geboren

Sie spielte unter anderem in den Serien 'Edel und Starck', 'Die Eifelpraxis' und 'Der Bergdoktor' mit

Immanuel ist verheiratet und hat einen Sohn

Dienstag, 24. März:

23.05 Uhr: Unter der pompösen Maske steckt Rebecca Immanuel.

Rebecca Immanuel war die Göttin. Foto: imago images

22.58 Uhr: Raus ist 'Die Göttin'.

22.53 Uhr: 'Die Kakerlake' ist freiwillig ausgestiegen. Es ist Angelo Kelly. Warum er freiwillig gegangen is, liest du hier.

22.44 Uhr: Aber erst noch Werbung.

22.40 Uhr: Auch in der Jury ist man sich sicher. Die Kakerlake ist Angelo Kelly.

22.35 Uhr: Und nun wird 'Die Kakerlake' enttarnt.

22.33 Uhr: Sicher weiter sind 'Der Drache' und 'Das Faultier'

22.32 Uhr: Ein Wahnsinns-Auftritt. Jetzt wird es echt schwer, sich zu entscheiden.

22.23 Uhr: Und 'Das Faultier' singt 'Volare' von Domenico Modugno.

22.08 Uhr: Der Silbereisen war mal mit einem Drachen verheiratet“, ruft Luke Mockridge, als Ruth Moschner vorschlägt, es könnte sich beim Drachen auch um Florian Silbereisen handeln. Wen er damit wohl meint?

22:01 Uhr: Der Drache singt Adele. Und Rea Garvey ist sicher: Es ist Gregor Meyle.

21.58 Uhr: „Ich habe vor der Show gekifft“, verrät Luke Mockridge. Erklärt einiges.

21.44 Uhr: 'Das Chamäleon' singt 'Ring of Fire' von Johnny Cash.

21.40 Uhr: Wer jetzt mitgezählt hat, merkt, dass noch drei Kandidaten übrig sind. Es kommt zum Dreikampf. 'Das Chamäleon', 'Der Drache' und 'Das Faultier' singen um den letzten sicheren Platz.

21.35 Uhr: Und noch ein Zwischenfilm. Was das ganze soll, erklärt ProSieben auch nicht. Bei Twitter meckern schon die ersten Zuschauer:

Was soll denn jetzt dieser Recap, braucht kein Mensch! Macht lieber mit den anderen Duellen weiter

Die Show ist klasse, aber wird aktuell etwas zu sehr aufgebauscht. Wer will den Rückblick denn sehen?

Ich würde lieber weniger dieser Hintergrundstorys sehen, dafür eine schnellere Sendung. Qualität statt Quantität

21.34 Uhr: Sicher weiter ist 'Der Roboter'!

21.23 Uhr: Es kommt wieder zur Entscheidung. Wer muss nicht mehr zittern und ist bei „The Masked Singer“ direkt weiter? 'Der Roboter' oder 'Die Göttin'?

21.17 Uhr: 'Die Göttin' zeigt ein ganz Neues Gesicht. Singt von Garth Brooks den Song 'Friends In Low Places'.

21.12 Uhr: Auch eine gute Idee. Ruth Moschner tippt auf Jeannine Michaelsen.

21.08 Uhr: 'Der Roboter' singt „The winner takes it all“ von Abba.

21.02 Uhr: Das nächste Duell bei „The Masked Singer“ steht an: 'Der Roboter' gegen 'Die Göttin'.

21.00 Uhr: ProSieben versucht jetzt die Zeit, die durch den freiwilligen Ausstieg von 'Die Kakerlake' frei geworden ist, damit zu füllen, alte Hinweise neu aufzurollen.

20.58 Uhr: Sicher in der kommenden Woche dabei ist 'Der Wuschel'. Damit muss 'Der Hase' schon wieder in die Entscheidung'

20.45 Uhr: Nun geht es erst einmal in die Werbung. Danach folgt die Entscheidung. Wer ist direkt weiter? Wer muss zittern?

20.38 Uhr: Der Hase singt 'I wanna be loved by you“ von Marylin Monroe. Wer der Hase ist findest du hier.

20.28 Uhr: 'Der Wuschel' singt von Justin Timberlake „Can't stop the feeling“

20.26 Uhr: Das erste Duell heiß daher: Wuschel gegen Hase.

20.25 Uhr: Traurige Nachricht: 'Die Kakerlake' ist freiwillig ausgestiegen.

20.15 Uhr: „The Masked Singer“ startet. Drittes Jurymitglied ist übrigens Luke Mockridge. Auch die Jury achtet auf die Corona-Vorgaben. Sie sitzen mit großem Abstand zwischeneinander hinter dem Jury-Pult.

20.12 Uhr: In drei Minuten geht es los. „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel verrät schon kryptisch, dass wir 'Die Göttin' und 'Der Roboter' in einem ganz anderen Licht sehen werden.

19.45 Uhr: Hat sich eine Kandidatin von „The Masked Singer“ am Samstag etwa schon verraten? Jasmin Wagner alias Blümchen bekam bei 'Schlag den Star' eine Frage zu der Sendung gestellt. Sie antwortete nur: „Guck ich voll gerne. Ist eine super Sendung. Oh Mann“ und antwortete anschließend falsch. Ob das wohl extra war?

19.10 Uhr: Bei Instagram singt Vorjahres-Grashüpfer Gil Ofarim die Beatles. Ob uns heute Abend wohl Musik der Liverpooler Kultband um die Ohren fliegt?

17.55 Uhr: Keine zweieinhalb Stunden mehr und ProSieben hat noch immer nicht verraten, wer heute Abend neben Ruth Moschner und Rea Garvey in der Jury sitzt. Der Sender verriet lediglich: Der Star ist einer der Top-Tipps in unserem Online-Ratespiel!

Wir tippen auf ja auf Martina Hill. Übrigens: Die Jury wird wieder das einzige Publikum für die Sänger sein. Wegen des Coronavirus finden die Aufnahmen weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

15.50 Uhr: Nur noch 4,5 Stunden, dann startet die bereits dritte Folge von „The Masked Singer“ 2020. Acht Kandidaten werden heute Abend singen. Doch wer muss wohl gehen?

14.00 Uhr: Es sind Fotos, die der „The Masked Singer“-Zuschauer so eigentlich nicht hätte sehen sollen. Sie zeigen das Innere einer Kabine. Auf einem Stuhl sitzt ein halbverkleideter Promi, geschützt lediglich durch die Hand vor dem Gesicht.

In weiteres Bild zeigt dann schon das Gesicht des Prominenten. Es handelt sich um 'Die Fledermaus', also Model Franziska Knuppe, die in der vergangenen Woche trotz toller Gesangsleistung ihre Maske hatte fallen lassen müssen.

Auf Instagram nahm sie ihre Fans mit auf eine Reise hinter die Kulissen von „The Masked Singer“. Schrieb dazu: „Backstage Momente bei 'The Masked Singer'. #donttalktome #pssst #geheim #pink #fledermaus #undercover #maskedsinger #themaskedsinger #tms2020 #enjoylife #everysecond“

Die Fans sind begeistert von den streng geheimen Einblicken und auch von Franziska Knuppe selbst.