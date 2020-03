The Masked Singer: Matthias Opdenhövel mit Wuschel und Roboter.

The Masked Singer Liveticker: Streng geheime Fotos aufgetaucht – sie zeigen...

Am Dienstagabend steht schon die dritte Folge von „The Masked Singer“ an. Klar, dass wir dich auch an diesem Abend nicht alleine lassen.

Wer steckt unter den Masken, welche Hinweise sind besonders hilfreich. Wir sind sind im Liveticker mit dabei:

20.28 Uhr: 'Der Wuschel' singt von Justin Timberlake „Can't stop the feeling“

Alles zum Wuschel liest du hier: 'Der Wuschel' bei „The Masked Singer“ 2020: Unter der Maske ist...

20.26 Uhr: Das erste Duell heiß daher: Wuschel gegen Hase.

20.25 Uhr: Traurige Nachricht: 'Die Kakerlake' ist freiwillig ausgestiegen.

20.15 Uhr: „The Masked Singer“ startet. Drittes Jurymitglied ist übrigens Luke Mockridge. Auch die Jury achtet auf die Corona-Vorgaben. Sie sitzen mit großem Abstand zwischeneinander hinter dem Jury-Pult.

20.12 Uhr: In drei Minuten geht es los. „The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel verrät schon kryptisch, dass wir 'Die Göttin' und 'Der Roboter' in einem ganz anderen Licht sehen werden.

19.45 Uhr: Hat sich eine Kandidatin von „The Masked Singer“ am Samstag etwa schon verraten? Jasmin Wagner alias Blümchen bekam bei 'Schlag den Star' eine Frage zu der Sendung gestellt. Sie antwortete nur: „Guck ich voll gerne. Ist eine super Sendung. Oh Mann“ und antwortete anschließend falsch. Ob das wohl extra war?

19.10 Uhr: Bei Instagram singt Vorjahres-Grashüpfer Gil Ofarim die Beatles. Ob uns heute Abend wohl Musik der Liverpooler Kultband um die Ohren fliegt?

17.55 Uhr: Keine zweieinhalb Stunden mehr und ProSieben hat noch immer nicht verraten, wer heute Abend neben Ruth Moschner und Rea Garvey in der Jury sitzt. Der Sender verriet lediglich: Der Star ist einer der Top-Tipps in unserem Online-Ratespiel!

Wir tippen auf ja auf Martina Hill. Übrigens: Die Jury wird wieder das einzige Publikum für die Sänger sein. Wegen des Coronavirus finden die Aufnahmen weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

15.50 Uhr: Nur noch 4,5 Stunden, dann startet die bereits dritte Folge von „The Masked Singer“ 2020. Acht Kandidaten werden heute Abend singen. Doch wer muss wohl gehen?

14.00 Uhr: Es sind Fotos, die der „The Masked Singer“-Zuschauer so eigentlich nicht hätte sehen sollen. Sie zeigen das Innere einer Kabine. Auf einem Stuhl sitzt ein halbverkleideter Promi, geschützt lediglich durch die Hand vor dem Gesicht.

In weiteres Bild zeigt dann schon das Gesicht des Prominenten. Es handelt sich um 'Die Fledermaus', also Model Franziska Knuppe, die in der vergangenen Woche trotz toller Gesangsleistung ihre Maske hatte fallen lassen müssen.

Auf Instagram nahm sie ihre Fans mit auf eine Reise hinter die Kulissen von „The Masked Singer“. Schrieb dazu: „Backstage Momente bei 'The Masked Singer'. #donttalktome #pssst #geheim #pink #fledermaus #undercover #maskedsinger #themaskedsinger #tms2020 #enjoylife #everysecond“

Die Fans sind begeistert von den streng geheimen Einblicken und auch von Franziska Knuppe selbst.