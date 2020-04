„The Masked Singer“-Finale: Tränengeständnis auf der Bühne – „Ich war...“

Wer gewinnt das Finale?

Wer steckt unter den Kostümen?

Alle Hinweise aus der Live-Show

Der Tag der Enthüllungen! Im Finale von „The Masked Singer“ wurden alle Kostüme enthüllt und der Sieger gekrönt. Das Faultier hat gewonnen.

Wir haben das Finale von „The Masked Singer“ für euch live verfolgt!

Die Jury der Show The Masked Singer bewertet das Gesangstalent der Kandidaten. Foto: picture alliance/dpa

Das Finale von „The Masked Singer“ zum Nachlesen

Mittwoch, 29. April

06.40 Uhr: Es ist Tag eins nach dem Finale der zweiten Staffel von „The Masked Singer“. Und was für ein Finale das war! Am überraschendsten war - neben der Demaskierung der Kandidaten - die Aufklärung, warum die Show wirklich zwei Wochen lang pausieren musste. Gregor Meyle hatte sich mit dem Coronavirus infiziert!

Er sagte kurz nach seiner Demaskierung außer Atem und emotional: „Ich war der Grund, warum die Show ausfallen musste. Ich hatte ein ganz kleines bisschen Corona.“

Dienstag, 28. April

00.03 Uhr: Tom Beck plaudert aus dem Nähkästchen. Seine Mama wollte er nicht anlügen, da hat er einfach nur gesagt: "Frag mich bitte nicht mehr". Weitere Freunde sind ihm auf die Schliche gekommen, aber er hat dicht gehalten.

Tom Beck ist der Gewinner von "The Masked Singer". Foto: imago images/Metodi Popow

23.58 Uhr: Damit ist die zweite Staffel von „The Masked Singer“ beendet. Aber lange müssen wir nicht warten. Schon im Herbst gibt es die nächste Staffel, das hat ProSieben vor wenigen Tagen bekannt gegeben.

23.55 Uhr: Beck bedankt sich für die vielen Votes - auch von den Leuten, die dachten es ist Stefan Raab. UND! Anscheinend war auch Beck mit dem Coronavirus infiziert. Er sagt jedenfalls: "Ich lag ja auch wie Gregor flach".

23.52 Uhr: Wahnsinn! Der Schauspieler ist ein echtes Gesangstalent und hat alle so lange hinters Licht geführt. Lange galt Stefan Raab als Favorit. Doch es ist der frühere "Cobra 11"-Star.

23.51 Uhr: Das Faultier ist ...

... Tom Beck!!!

23.39 Uhr: Die Jury ist begeistert. Nach seinem Finalsong gibt's noch eine kurze Pause. Gleich wissen wir, wer sich unter der Faultier-Maske verbirgt.

23.35: Unter dem Wuschel-Kostüm versteckt sich ...

... Mike Singer!

22.32 Uhr: Der Gewinner von „The Masked Singer“ ist 'Das Faultier'!

Die Entscheidung ist gefallen. Gewonnen hat 'Das Faultier'! Dem Wuschel muss sich mit dem zweiten Platz begnügen. Jetzt warten wir auf die Enthüllung!

23.25 Uhr: Jetzt fällt die Entscheidung. Wer gewinnt? Wuschel oder Faultier?

23.16 Uhr: Beim Faultier wird es wohl die größte Überraschung. Auch Bürger Lars Diettrich wird wieder in die Raum geworfen. In wenigen Minuten wissen wir Bescheid!

23.15 Uhr: Max Mutzke haut einen neuen Namen raus: Johannes Oerding! Ray ist begeistert von dieser Idee. Die Nähe zu Prince sei der Grund. Ray entscheidet sich trotzdem für Giovanni Zarella. Ruth sagt: Alec Vökel von The BossHoss. Max: Tom Beck. Ganz aus dem Spiel ist scheinbar Stefan Raab.

23.07 Uhr: Fauli mit seinem letzten Auftritt: Er singt "Kiss" von Prince. Seine letzten Indizien gab's auch noch: Sonnenbank, Fernglas, Mamas Liebling und er achtet sehr auf sein Äußeres. Wer könnte das nur sein? Hier findest du alle Hinweise!

23.03 Uhr: Rea Garvey glaubt mittlerweile, dass 'Der Wuschel' den Sieg holt. Doch wer steckt unter der Maske? Ruth bleibt bei Mike Singer! Max Mutzke und Rea Garvey tippen auf Wincent Weiss.

22.58 Uhr: 'Der Wuschel' beginnt mit "Naked" von James Arthur. Seine letzten Indizien: Drei Mal deutscher Meister oder drei Mal auf Platz eins der deutschen Charts? Und eine Achterbahn. Hier kannst nochmal rätseln!

22.56 Uhr: Heftig. Das muss man erstmal verdauen. Jetzt kommen die letzten beiden Finalisten.

22.53 Uhr: "Das Schönste war die Leute von der Scheiße abzulenken", sagt Gregor Meyle.

22.50 Uhr: Hammer! Gregor Meyle mit einem unglaublichen Geständnis! Er hatte sich mit dem Coronavirus infiziert! Deshalb musste die Show zwischenzeitlich für zwei Wochen pausieren und niemand wusste bescheid.

22.48 Uhr: Gregor Meyle!!! Die Jury hat es geahnt und er ist es wirklich!

22.42 Uhr: 'Der Drache' ist raus

'Der Wuschel' und 'Das Faultier' machen den Sieg unter sich aus. 'Der Drache' ist raus! Unter der Maske versteckt sich ...

22.35 Uhr: Weiter geht's! Gleich lüftet sich das nächste Geheimnis.

22.30 Uhr: Jetzt folgt die nächste Abstimmung. Wer fliegt raus? Kurze Pause.

22.25 Uhr: Das Live-Indiz: Das Faultier hat einen Stein über Bord geworfen - mögliche Deutung: Die Rock (englisch: Stein)-Musik hinter sich gelassen. Die Jury spekuliert heftig. Giovanni Zarella zählt nun zu den Favoriten. Von Stefan Raab ist plötzlich keine Rede mehr. Die Stimme klang aber dieses Mal auch wieder ganz anders.

22.19 Uhr: Fauli singt "Say you won't let got" von James Arthur. Sein Insider zeigt Bilder vom letzten Urlaub. Zu sehen sind Skier und Essen. Und sagt: "Er schaffte es immer wieder ganz nach oben". Außerdem der Hinweis auf ein eigenes Buch. Alles Hinweise zum Faultier kannst du hier nochmal lesen.

22.14 Uhr: Ein versteckter Hinweis im Auftritt: Einer der Tänzer hatte eine Mütze auf! Jetzt kommen ganz neue Ideen. Die Jury geht weg von Mike Singer und Wincent Weiss. Neue heiße Kandidaten sind Jimi Blue Ochsenknecht und Teddy Teclebrahn.

22.10 Uhr: 'Der Wuschel' steht wieder auf der Bühne! Sein Song: "Durch den Monsun" von Tokio Hotel. Sein Insider verriet: Schon als Mini-Wuschel hat er alles erreicht, braucht aber immer noch jemanden der sich um ihn kümmert und er quatscht gerne über Mädchen. Ganz präsent war wieder das Thema Social-Media. Ein Youtuber vielleicht? Hier gibt's noch mehr Hinweise!

22.07 Uhr: Die ganze Jury ist sich sicher: Gregor Meyle muss es sein. Alle Indizien passen, meint die Jury.

22.05 Uhr: MAP oder MFP? PFW? PAM? Was steht da auf dem Schild vom Drachen?

21.58 Uhr: Es geht weiter. Der Drache singt. Die neusten Hinweise: "Liebt das Spiel mit dem Feuer", Hat alles auf eine Karte gesetzt und folgte dem Ruf eines Freundes. Die PLZ von Frankfurt. Und es soll einen verstecktes Indiz im Auftritt gegeben haben. Habt ihr es entdeckt? Mehr zu den Hinweisen hier!

21.53 Uhr: Werbung. Zeit zum Durchatmen!

21.48 Uhr: Sie war immer wieder unter den Top-Tipps! Da hat Sonja ihre Freundin aber ziemlich hinters Licht geführt. Sie hatte ihr noch geschrieben: "Da sing ich doch viel besser!"

21.44 Uhr: Sonja Zietlow!!!

21.40 Uhr: 'Der Hase' ist raus

'Der Hase' muss gehen! Es ist ...

21.37 Uhr: 'Das Faultier' und 'Der Wuschel sind schon mal weiter.

21.25 Uhr: Alle Kandidaten haben einmal gesungen. Jetzt fliegt bereits einer raus!

21.24 Uhr: Max Mutzke ist sich sicher: Das ist Wincent Weiss. Ruth favorisiert allerdings Mike Singer und auch Daniele Negroni ist noch im Rennen.

21.21 Uhr: 'Der Wuschel' singt "I did it my way" von Frank Sinatra. Großer Song. Nochmal zu seinen Indizien: Heute stand vor allem Social Media im Fokus: Instagram, Likes und Selfies. Verbirgt sich da ein Social-Media-Star hinter der Maske. Hier bekommst du mehr Hinweise!

21.13 Uhr: Rea Garvey und Ruth spekulieren immer noch auf Stefan Raab. Max Mutzke glaubt das nicht. Die Jury ist ein wenig ratlos. Faulis Tipp: "Ich musste mich schon oft in Gefahr bringen und musste mich schon oft geschlagen geben." Da glaubt Ruth wieder an Schauspieler Tom Beck.

21.10 Uhr: Rea Garvey ist es sicher: "Jetzt ist es klar, es müssen mehrere Personen sein!" Ob unter dieses Kostüm aber mehrere Personen passen? Wohl eher nicht.

21.06 Uhr: Fauli on Stage! Er performt heute den "Lazy Song" von Bruno Mars. Wie passend. Bei den Hinweisen macht er nochmal klar: Singen ist meine Leidenschaft. Er ist froh, dass er sich jetzt voll darauf konzentrieren kann. Die neusten Hinweise findest du hier!

21.01 Uhr: Bei der Jury werden Gregor Meyle und Max Giesinger gehandelt. Max Mutzke bringt einen neuen Namen ins Spiel: Andreas Bourani! Das ergibt Sinn. Bourani hatte auch einen Fußball-Song "Auf uns".

20.59 Uhr: Die Jury ist begeistert - der beste Auftritt vom Drachen.

20.56 Uhr: Wieder einmal sanften Töne vom Drachen. Er performt "Wonderful Life". Bei seinen Indizien ist er wieder einmal in einem Schlossgarten zu sehen. Er vergräbt einen Fußball und einen Taler. Dabei trinkt er Tee. Mehr zu den Hinweisen hier >>>

20.40 Uhr: Jetzt erstmal Werbung und durchatmen. Gleich kommt 'Der Drache'.

20.38 Uhr: Die Jury ist begeistert von dem Auftritt. Rea Garvey wirft alle seine Ideen über den Haufen und vermutet: Sonja Zietlow. Hasi lacht nur und sagt: "Ja klar bin ich das und alle anderen" UND: "Eine multiple Persönlichkeit". Ein Hinweis auf Martina Hill? Glaubt auch Max Mutzke.

20.33 Uhr: Der Hase macht den Auftakt mit "Great balls of fire" von Jerry Lewis. Bei seinen Indizien waren bunte Eier, Schirme und ein Bär zu sehen. Außerdem saß sie am Telefon und verriet, dass die keine Autogramme gibt. Und die Zahl 28,88.

20.27 Uhr: So läuft das Finale: Alle Vier performen einen Song, dann fliegt der erste raus. Nach Runde zwei muss der nächste Star gehen und zum Schluss singen die letzten Beiden ihren Lieblingssong.

20.24 Uhr: Was für ein Opening! Vorjahressieger Max Mutzke kommt in seinem Kostüm und bringt den Siegerpokal mit.

20.20 Uhr: Alle Teilnehmer stehen zum Auftakt gemeinsam auf der Bühne und präsentieren den Song "The Greatest Show". Auch Rea Garvey greift zum Mikrofon!

20.18 Uhr: Heute sitzt der Vorjahressieger Max Mutzke in der Jury. Der Sänger hatte letztes Jahr alle bis zum Ende hinters Licht geführt.

20.15 Uhr: Start

Und los geht's die Sendung beginnt! Das große Finale! Heute fallen alle Masken. Alle Finalisten werden noch einmal vorgestellt.

20.09 Uhr: Gleich geht's los!

Nur noch wenige Minuten dann steigt endlich das Finale von „The Masked Singer“! Wir sind schon ganz aufgeregt und freuen uns auf einen spannenden Abend! Ihr auch?

19.51 Uhr: Bild aus der Garderobe

Heute sind anscheinend nicht nur die Finalisten mit am Start. Auch Franziska Knuppe alias ‚Die Fledermaus‘ ist mit dabei. Sie teilte bei Instagram ein Bild aus der Garderobe.

19.39 Uhr: Neue Hinweise zum Wuschel

Kurz vor der Show hat ProSieben einen neuen Hinweis zu ‚Der Wuschel‘ veröffentlicht. In einem kurzen Clip sieht man einen Hund, der mit einem Wuschel-Stofftier spielt. Außerdem hört man einen Song in dem gesungen wird: „Turn the radio on“. Am Ende erscheint ein Kinderzimmer und ‚Der Wuschel‘ sagt „Nur wer träumt ist frei.“

19.17 Uhr: 'Der Wuschel'

Wer versteckt sich hinter dem Wuschel? Das kleine kuschelige Monster zählt zu den Publikumslieblingen bei „The Masked Singer“. Wincent Weiss gilt als heißester Kandidat. „Ich bin mir sehr sicher. Wincent wollte schon letztes Jahr an der Show teilnehmen“, so ein Insider, der jahrelang mit dem Sänger zusammenarbeitete. Was meinst du? Alle Hinweise findest du hier!

18.55 Uhr: 'Der Drache'

Wer ist dieses mystische Wesen? 'Der Drache' ist definitiv eins der spektakulärsten Kostüme im Wettbewerb. Doch trotz des gefährlichen Outfits schlägt 'Der Drache' häufig sanfte Töne an. Zarte Vollprofis wie Gregor Meyle oder Max Giesinger sind im Gespräch. Was meinst du? Alle Hinweise findest du hier!

17.44 Uhr: 'Das Faultier'

Das Faultier ist ein echter Komiker und eine Rampensau. Mit seinen lustigen und starken Auftritten begeistert er immer wieder die Zuschauer. Viele glauben, dass sich unter der Maske der Showmaster Stefan Raab versteckt. Du auch? Alle Hinweise findest du hier!

16.53 Uhr: 'Der Hase'

Bevor es losgeht stellen wir euch nochmal alle Kandidaten vor. Beginnen wollen wir mit dem Hasen. 'Der Hase' ist die letzte verbliebene weibliche Stimme im Finale. Top-Tipp der Zuschauer ist weiterhin Martina Hill, doch sicher ist sich niemand. Alle Hinweise findest du hier!

14.15 Uhr: Vier Kandidaten sind noch im Rennen

Noch vier Kandidaten sind übrig geblieben. Im Finale stehen 'Der Hase', 'Der Wuschel', 'Der Drache' und 'Das Faultier'. Letzte Woche musste 'Das Chamäeleon' gehen. Unter der Maske versteckte sich Didi Hallervorden.

Dienstag, 13.00 Uhr: Willkommen zum Finale

Guten Mittag zusammen! Heute Abend ist es endlich soweit, das Warten hat ein Ende. Das Finale von „The Masked Singer“ steigt um 20.15 live auf ProSieben und wir sind für euch dabei. Alle Infos rund um die letzte Show und wer sich hinter den Kostümen versteckt, erfährst du hier!

-------------------------------

„The Masked Singer“: ProSieben holt Vorjahressieger zurück

Max Mutzke, der Sieger des letzten Jahres ist jedenfalls schon ganz gespannt auf das Finale: „Ich freue mich total darauf, ins The Masked Singer-Studio zurückzukehren und alle wieder zu sehen. Ich freue mich total auf die Demaskierungen, weil ich sicher bin, dass ich ein paar der Promis persönlich kenne. Und ich bin total auf den Moment gespannt, wenn der Sieger seine Maske abnimmt und ich den Preis überreichen darf – von Gewinner zu Gewinner. Das ist ein ganz tolles Symbol.“, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders.

„The Masked Singer“: Wer verbirgt sich hinter den Kostümen?

Der „The Masked Singer“-Sieger von vergangenem Jahr ist zurück. Foto: ProSieben/Julia Feldhagen

Doch bevor Mutzke seinen Pokal dem neuen Gewinner der Show übergibt, wird er noch versuchen als Rate-Gast zusammen mit Ruth Moschner und Rea Garvey den Identitäten von Faultier, Drache, Hase und Wuschel auf die Spur zu kommen. Wird es ihnen gelingen?

Im Vorfeld wurde schon häufig spekuliert, welcher bekannter Promi sich unter der Verkleidung verbirgt. Hier kannst du nachlesen, wer sich hinter der Maske verstecken könnte:

Wer steckt hinter der Identität von Wuschel? Foto: imago images/Future Image

------------------

Das ist „The Masked Singer“:

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

----------------------

ProSieben strahlt das spannende Finale ab 20:15 auf seinem Sender und auf Joyn aus. Im Anschluss gibt es dann sogar noch ein „The Masked Singer – red. Spezial“.