The Masked Singer: ProSieben mit drastischem Schritt – die Show wird...

Die Prosieben-Show The Masked Singer ist wieder zurück - am Dienstag flimmerte die erste Live-Show der neuen Staffel über die deutschen TV-Bildschirme. Doch nun der Schock!

ProSieben greift zu einer drastischen Maßnahme.

Wegen des neuen Coronavirus wird es in den kommenden Live-Shows von The Masked Singer kein Publikum im Studio geben. Das teilte der Sender in der Nacht zu Freitag mit.

The Masked Singer: Kein Publikum im Saal

Neben The Masked Singer sind auch andere Shows von Prosieben betroffen: Auch "Late Night Berlin”, "Wer schläft, verliert!” und "Joko & Klaas gegen ProSieben” müssen ohne Publikum im Saal auskommen.

Die erste Show der neuen Staffel von The Masked Singer knüpfte an die Erfolge des vergangenen Jahres an. Mit mehr als 25 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die Musiksendung das stärkste Format zur Sendezeit um 20.15 Uhr und erreichte mehr Zuschauer als das Zocker-Special von "Wer Wird Millionär" (RTL) und der Staffelauftakt von "Die Höhle der Löwen" (Vox) zusammen.

Auch RTL mit drastischer Maßnahme

Prosieben ist nicht der einzige Sender, der wegen der Aubreitung des Coronavirus zu Maßnahmen greift. Auch bei RTL wird es in naher Zukunft keine Live-Shows mit Zuschauern im Saal geben. Die Entscheidung betrifft sowohl Let's Dance als auch DSDS. Hier mehr dazu>>>

Auch "Anne Will" (ARD) und das "Aktuelle Sportstudio" (ZDF) werden ohne Saal-Publikum gedreht.

Anders "Wer Wird Millionär". In der Quizsendung mit Günther Jauch werden vorerst weiterhin Zuschauer im Publikum Platz nehmen. Die Lage werde aber beobachtet, so ein RTL-Sprecher.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

The Masked Singer läuft dienstags um 20.15 Uhr bei Prosieben.