„The Masked Singer“ 2020: Wer ist „Die Katze“?

Huch, hat sich das „The Masked Singer“-Team bei „Die Katze“ etwa schon verraten. Oder will ProSieben nur eine falsche Fährte legen.

Denn eine solch exakte Beschreibung hat wohl noch kein „The Masked Singer“-Kostüm bekommen. Bei „Die Katze“ schreibt ProSieben: „Neu in der #MaskedSinger-Herbstkollektion: Unsere verschmuste Modedesignerin – die Katze.“

Wer ist „Die Katze“? Die Hinweise:

Das Gewicht des Kostüms beträgt sieben Kilo

300 Stunden wurde an dem Kostüm gearbeitet

Die Katze hat glühende Augen. Eingebaute LED-Lichter verleihen den Augen der Katze ihr besonderes Strahlen

Durch besondere Legetechniken und das Vernähen einzelner winziger Schimmer-Pailletten hat der Star trotz des vielen Fells ein gutes, unauffälliges Sichtfeld, das die Optik der Maske nicht beeinträchtigt

Die Ärmel des Jacketts zieren ein schmales Band mit dem Schriftzug „Love is Life“ und „Life is Love“

Modedesignerin? Versteckt sich unter dem Kostüm von „Der Katze“ mit ihrem strahlend weißen Fell und dem langen Frack etwa eine Modeschöpferin? Und falls ja, wer könnte es sein?

Spontan kommen einem natürlich direkt die Namen Jette Joop oder Lena Gercke.

Wer ist „Die Katze“? Die Tipps:

Lena Meyer-Landrut

Lena Gercke

Jette Joop

Anders sieht das das Rateteam um Bülent Ceylan und Sonja Zietlow. An den Beinen will Sonja Zietlow Sängerin Lena Meyer-Landrut erkannt haben. Durchaus möglich.

So zieren das Kostüm die Schriftzüge „Love is Life“ und „Life is Love“. Lena Meyer-Landruts letztes Album hieß: „Only Love“. Ein Fingerzeig? Mode hat die Sängerin schließlich auch schon rausgebracht.