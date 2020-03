The Masked Singer 2020: Wer ist 'Die Göttin'?

Die Göttin bei The Masked Singer 2020: Unter der Maske ist...

Sie ist die Anmut in Person: 'Die Göttin' legte in der ersten Folge„The Masked Singer“ einen absoluten Glanz-Auftritt hin.

Ein wenig Ähnlichkeit mit dem Engel aus der letzten Staffel von „The Masked Singer“ hat sie ja schon: 'Die Göttin“. Doch steckt deswegen auch in diesem Jahr wieder ein Mann unter dem aufwendigen Kostüm? Fraglich. Klar ist, 'Die Göttin' ist wohl das prunkvollste der diesjährigen „The Masked Singer“-Kostüme.

Ganz in Gold kommt sie daher und ist mit 35 Kilo Gewicht das mit Abstand schwerste Kostüm der diesjährigen „The Masked Singer“-Staffel. Doch wer steckt unter der prunkvollen Maske. Wir machen den „The Masked Singer“-Check für dich: Wer steckt unter der Maske von 'Die Göttin“?

„The Masked Singer“: Die Göttin ist

Eines ist klar, der Mensch, der im Kostüm von 'Die Göttin' steckt, muss groß und stark sein. Das Kostüm dürfte einiges an Kraft rauben. Viel mehr ist über die Figur jedoch noch nicht bekannt. ProSieben schreibt lediglich, dass 'Die Göttin' „erhabene Ruhe und Gelassenheit“ ausstrahle.

Das sind die Indizien zur Göttin:

Ich bin die Göttin. Beschützerin des Guten und die Mutter aller Wünsche.

Ich will euch positiv stimmen. Öffnet euer Herz für neue Träume

Zwei Frauen, die sich küssen

Ich habe mein Wissen auf der ganzen Welt gesammelt

Unter dieser Maske werde ich die Geschichte meines Lebens singen

Bist du Sportlerin? „Meine Disziplin ist es, Liebe zu verbreiten.“

The Masked Singer hat mit gezeigt, dass Träume wahr werden können

Ich habe eine Heimat gefunden, eine neue Liebe ist entfacht

Im Spiegel taucht ein Löwe aus

Friedenstifterin

Eure Vision meines Seins, für mich ein neues Gefühl

Mikrofon kommt zu spät zum Auftritt

Bist du eine bekannte Investorin: „Hier vor euch zu stehen, ist eine Investition in meine Zukunft.“

Die Fans sind sich keinesfalls nicht sicher, wer unter der schwersten „The Masked Singer“-Verkleidung stecken könnte.

Das glauben die Zuschauer: Die Göttin ist:

Heidi Klum (Model)

Dr. Eckart von Hirschhausen (Arzt und Komiker)

Barbara Schöneberger (Moderatorin)

Marlene Lufen (Moderatorin)

Katie Witt (Ex-Eiskunstläuferin)

Samu Haber (Sänger)

Iris Berben (Schauspielerin)

Birgit Schrowange (Moderatorin)

Patricia Kelly (Sängerin)

Dunja Hayali (Journalistin)

Maren Kroymann (Schauspielerin)

Barbara Becker (Model)

Die Göttin: Schwierige Einschätzung

Bei 'Die Göttin' ist es wirklich schwierig. Jedoch könnte es sich bei 'Die Göttin' um Kelly-Family-Sängerin Patricia Kelly handeln. So ist ein Hinweis, dass sie die Geschichte ihres Lebens singe. Kelly brachte am Freitag ihr neues – autobiografisches – Album heraus. Als Mitglied der Kellys kam sie zudem auf der ganzen Welt herum, hat viel erlebt und hjat auch sonst immer philosophische Sprüche auf Lager.