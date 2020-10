„The Masked Singer“ 2020: Wer ist „Das Alpaka“?

Es erinnert so ein wenig an die Disco-Zeit der 70er-Jahre. „Das Alpaka“ dürfte also ordentlich Schwung zu „The Masked Singer“ bringen.

Doch wer versteckt sich unter der Maske von „Das Alpaka“? Das dürfte sich wohl erst mit Beginn von „The Masked Singer“ klären lassen. Klar ist, „Das Alpaka“ scheint ganz schön selbstverliebt.

„Das Alpaka“ bei „The Masked Singer“: Wer steckt unter der Maske?

Im Vorstellungsvideo bei ProSieben posiert es immer wieder gekonnt und macht Selfies mit seinem Smartphone auf dem „I love Masked Singer“ zu lesen ist.

Vielleicht ein Influencer? Bei Instagram werden jedenfalls schon diverse Namen in den Ring geworfen.

Das sind die Tipps von Fans und Rate-Team:

Luke Mockridge (Komiker)

Jorge González (Choreograf und Model)

Joko Winterscheidt (Moderator)

Ross Antony (Sänger)

Eine ganz andere Idee hatte Neu-Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan. Die Bauchtasche, die „Das Alpaka“ trägt, lässt ihn darauf schließen, dass entweder die Rapper „Apache 207“ oder „Capital Bra“ unter der Verkleidung stecken. Er hält aber auch noch Komiker Kaya Yanar für möglich.

Wer ist „Das Alpaka“? Die Hinweise:

Gewicht Kostüm: 5 Kilo

Zeitaufwand: 300 Stunden

Das Alpaka ist ein Verwandlungskünstler und besitzt nicht nur mehr als ein Outfit in seinem Kleiderschrank, sondern will auch mit unterschiedlichen Styles überraschen

Einer seiner Anzüge wurde per Hand mit mehreren Hundert Swarovski Steinen versehen

Für das Alpaka heißt es, immer den Kopf schön oben halten. Damit das funktioniert, gibt es ein Extra-Gerüst im Inneren der Maske, das den erforderlichen Halt gibt und freie Bewegung ermöglicht

Man darf also gespannt sein, welche Stimme am kommenden Dienstag aus dem bunten Tierchen kommt.