The Masked Singer: Mega-Eklat – DAS war der Skandal aus Staffel 1

'The Masked Singer' muss in die Zwangspause. Am Wochenende gab ProSieben bekannt, dass der Sender seine Erfolgsshow zwei Wochen lang aussetzen muss. Der Grund: Zwei Teammitglieder hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.

Doch so ganz müssen die Fans noch nicht auf ihre dienstägliche Dosis 'The Masked Singer' verzichten. Am ersten Dienstagabend der Zwangspause zeigt ProSieben die erste Folge der ersten Staffel von 'The Masked Singer'.

The Masked Singer: DAS war der Skandal von Staffel 1

Wenn man an die letzte Staffel denkt, sind wohl vor allem die grandiosen Auftritte von Astronaut und Grashüpfer in Erinnerung geblieben, aber auch das süße Monsterchen dürften wohl die wenigsten vergessen haben.

Das ist 'The Masked Singer':

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

Das Finale der ersten Staffel erreichte die höchste jemals gemessene Zuschauerquote einer ProSieben-Show

Gewinner der ersten Staffel war der Sänger Max Mutzke

Er nahm für Deutschland am Eurovision Song Contest 2004 teil und belegte damals den achten Platz

Doch erinnerst du dich auch noch an DEN Skandal von Staffel 1?

Faisal Kawusi sorgte für DEN Skandal der ersten 'The Masked Singer'-Staffel. Foto: imago images

Für den hatte Komiker Faisal Kawusi gesorgt. In Folge 3 riss der Comedian einen Witz, den man durchaus als geschmacklos bezeichnen konnte. So war die Zeit gekommen, dass sich der Kakadu demaskieren musste. Die Promis durften fröhlich raten, wer denn unter der Maske stecken könnte, da sagte Kawusi: „Außer er zittert so weiter, dann sag ich 'Angela Merkel'.“

Merkel zitterte am ganzen Leib

Fies, war doch einen Tag zuvor ein Video der Kanzlerin um die Welt gegangen, das sie bei einem unkontrollierten Zitteranfall zeigte. Zu der Zeit war noch völlig unbekannt, was der Auslöser für Merkels Ganzkörper-Tremor war.

Bei Twitter hatten sich die Kommentare direkt überschlagen. Von „Das geht gar nicht“ bis „Widerlich“ reichte die Meinung der User.