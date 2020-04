Kelly Family: Paddy zeigt rührendes Video – „Mir liefen die Tränen...“

Die „Kelly Family“ hat immer eines verbunden: Der tiefe Wunsch nach Frieden und Liebe. Songs wie „An Angel“ oder „Take my hand“ spiegeln genau dieses Gefühl wieder.

Michael Patrick Kelly, besser bekannt als Paddy Kelly, hat die musikalische „Kelly Family“ zwar schon vor einiger Zeit verlassen. Die Gedanken und Bilder dieser Zeit scheint er aber noch immer in sich zu tragen.

Kelly Family: Paddy Kelly erinnert an einzigartiges Projekt

So entschied sich Michael Patrick Kelly für eine ganz besondere Aktion. Er schuf das Kunstwerk „Peacebell“, das im Ludwigmuseum im Deutschherrenhaus in Koblenz zu sehen war. Erinnerte jetzt, in der schweren Coronakrise, noch einmal auf seinem Instagramprofil an dieses einzigartige Projekt.

Das ist Paddy Kelly:

Michael Patrick „Paddy“ Kelly wurde am 5. Dezember 1977 in Dublin geboren

Er wurde als drittjüngstes Mitglied der Kelly Family bekannt

Die Kelly Family gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Bands in Europa

2003 veröffentlichte er sein Solodebüt 'In Exile' und zog sich danach in ein Kloster in Frankreich zurück

Erst 2011 kehrte er zurück ins Showgeschäft

Die Friedensglocke besteht dabei aus eingeschmolzenen Waffen, die aus der Region rund um Verdun stammen. Kelly sagt: „Wenn wir Metalle aus gebrauchten Waffen in eine Glocke umschmieden, dann nur, um damit auch Hetze und hasserfüllte Herzen in gegenseitigen Respekt umzuschmieden.“

Fans sind beeindruckt

Eine Idee, die nicht nur die Kuratoren der Ausstellung, sondern auch seine Fans begeisterte: