„The Floor“: Kurz nach Ausstrahlung macht bittere Nachricht die Runde

Endlich war es soweit: Die erste Folge „The Floor“ flimmerte auf Sat.1 über die Bildschirme! Doch einen Tag nach der Ausstrahlung am Donnerstagabend (29. Februar) machte die bittere Nachricht die Runde. Besonders die Macher der Show dürften ziemlich enttäuscht sein.

Das hatten sich die Verantwortlichen bei Sat.1 mit Sicherheit ganz anders vorgestellt: „The Floor“ startete mit unspektakulären Quoten – und konnte damit nicht am Erfolg des „1 Prozent Quiz“ anknüpfen. Kurz nach der Ausstrahlung herrschte traurige Gewissheit.

+++„The Floor“ (Sat.1) – Kandidat aus Teltow scheitert früh: „Okay das war’s. Scheiße“+++

„The Floor“ startet mit keiner guten Quote

Wie das Online-Branchenportal „DWDL“ berichtet, blieb „The Floor“ von einem zweistelligen Marktanteil weit entfernt. 7,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen schalteten die Sendung ein. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren es übrigens 7,6 Prozent. Knapp 1,5 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Das entspricht einem Marktanteil von genau 6 Prozent.

+++„Ein Haus voller Geld“ (RTL2) – Oliver Pocher im Schlafzimmer: „So geil war’s hier selten, oder?“+++

Bei „The Floor“ treten 100 Kandidaten auf einem riesigen LED-Boden in Quiz-Duellen gegeneinander an. Der Boden (Englisch: „the floor“) ist in 100 gleich große Quadrate unterteilt. Diese stellen jeweils ein Wissensgebiet dar, wie Sat.1 das Konzept selbst erklärt.

„The Floor“: 100.000 Euro für den Sieger

Ein zufällig ausgewählter Kandidat fordert dann einen seiner benachbarten Gegner in einem Quiz-Duell heraus. Wer das jeweilige Duell gewinnt, übernimmt alle Felder des Gegners.

Mehr Themen und News für dich gibt es hier:

Wer verliert, für den ist das Spiel beendet. Die Kandidaten müssen taktisch spielen, um immer mehr Boden zu gewinnen. Das große Ziel: Am Ende als Sieger auf dem „Floor“ zu stehen und den Hauptpreis in Höhe von 100.000 Euro einzuheimsen.

Matthias Opdenhövel ist Moderator von „The Floor”. Unsere Redaktion sprach mit dem 53-Jährigen kurz vor dem Start. Das Interview kannst du hier nachlesen.