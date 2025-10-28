The Duc Ngo: DIESE vier Eigenschaften braucht ein guter Koch

Er ist einer der bekanntesten Köche des Landes. Seine Restaurants zählen zum Spannendsten, was die deutsche Gastro-Szene zu bieten hat: The Duc Ngo. Am 28. Oktober erscheint das neue Buch des 51-jährigen Starkochs.

Der Titel „Neue asiatische Küche“. Doch was gibt es eigentlich Neues aus der asiatischen Küche? Und wo in Deutschland verortet der Mann, der schon in TV-Shows „Kitchen Impossible“ oder „The Taste“ sein Können zeigte, die besten Restaurants?

Sie haben Ihr Buch „Neue asiatische Küche“ getauft. Was ist das Neue?

Ich habe die neue asiatische Küche ehrlich gesagt schon vor 26 Jahren gestartet. Sie spiegelt sich sehr gut in all meinen Restaurants wider und ist meine Interpretation der zeitgenössischen asiatischen Küche.

Wie schafft man heutzutage noch etwas komplett Neues?

Das ist schwierig, denn es gibt ja schon fast alles. Aber dadurch, dass mir die asiatische Küche sozusagen durch die Adern fließt und ich in Europa lebe, verbinden ich die beiden Kontinente immer wieder zu etwas Neuem.

++ „Roadtrip Amerika“ mit Frank Rosin, Ali Güngörmüş und Alex Kumptner: Starkoch lüftet Pups-Geheimnis ++

Sie schreiben, dass sich Ihre Welt 24/7 um Essen dreht. Wie schalten Sie ab?

Ich schalte ganz selten ab, weil Essen immer allgegenwärtig ist und ein Teil unseres sozialen Lebens ist. Aber wenn ich mal gar nicht über Essen nachdenken möchte, dann fahre ich ins Grüne oder gehe ausgiebig mit meinem Hund spazieren.

Das Cover des neuen Buches von The Duc Ngo. Foto: DK Verlag

Welche drei Eigenschaften braucht es, um ein guter Koch/eine gute Köchin zu sein?

Es auf drei Eigenschaften runterzubrechen, fällt mir schwer. Aber Gefühl, Technik, Kreativität und eine soziale Ader sollte man haben.

++ Starkoch Ali Güngörmüş über die AfD: „Ich habe wirklich Angst“ ++

In welcher deutschen Stadt gibt es die besten Restaurants?

In Berlin natürlich! Aber auch Düsseldorf und Frankfurt sind eine große Inspirationsquelle für mich.

Sie haben einst bei McDonald’s gearbeitet. Wann waren Sie zuletzt in einem der Restaurants?

Ich hab als Schüler mit 16 Jahren mein erstes Geld bei McDonalds verdient, aber muss leider sagen, dass ich schon seit Jahren nicht mehr dort war.

Sie haben in Ihrem Leben schon wahnsinnig viel erreicht. Welchen Traum haben Sie sich noch nicht erfüllen können?

Eine Familie und Kinder, ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und einen Michelin Star erkochen.

„Neue asiatische Küche“ von The Duc Ngo mit über achtzig Rezepten erscheint am 28. Oktober 2025 im DK Verlag.