„The Biggest Loser“-Finale (Sat 1): Kandidatin mit krasser Ansage – „Ich werde…“

Das Finale der 11. Staffel von der Sat 1-Show „The Biggest Loser“ steigt am Freitagabend. Wie immer stellt sich vorher die Frage: Wer hat am meisten abgespeckt?

Im Finale von „The Biggest Loser“ stehen in diesem Jahr drei Männer und eine Frau: Sascha, Abdi, Daniel und Tülay. Von der einzigen Dame in der Runde gibt es eine Kampfansage.

„The Biggest Loser“ (Sat 1): Wer gewinnt das Finale?

Seit Anfang des Jahres kämpfen die Kandidaten bei „The Biggest Loser“ gegen die überflüssigen Pfunde. Vier von ihnen haben es mit ihrer Gewichtsabnahme ins Finale geschafft und haben die Chance auf 50.000 Euro.

Wer am Ende sein Ausgangsgewicht prozentual am reduziert hat, gewinnt die Show und das Preisgeld. Der Sieger steht bereits fest, ausgestrahlt wird die Sendung allerdings erst am Freitag (20.15 Uhr).

--------------------------------

Das ist „The Biggest Loser“:

The Biggest Loser ist eine Abnehm-Show

Die Idee stammt ursprünglich aus den USA

In der Show leben stark übergewichtige Kandidaten zusammen in einem Camp und wetteifern um die größte Gewichtsabnahme

Die erste Staffel wurde von Eiskunstlauf-Star Katarina Witt moderiert

Die zweite und dritte Staffel wurde von Regina Halmich moderiert

Seit der vierten Staffel ist Christine Theiss Moderatorin

--------------------------------

Die einzige Frau unter den Finalisten ist Tülay. Sie ist Schiedsrichterin und hat bis zum Halbfinale schon 50,4 Kilogramm von ihrem Startgewicht (127,1 Kilo) abgenommen. Sie will es den Männern zeigen.

+++ The Biggest Loser (Sat 1): Rekord! Irre, was dieser Mann in einer Woche abgenommen hat +++

„Die Jungs müssen sich auf jeden Fall warm anziehen, weil ich weiß, was noch in mir steckt. Ich weiß, dass noch einiges geht bei mir und ich werde jetzt nochmal alle Kräfte sammeln und alles aus mir herausholen“, macht Tülay eine Kampfansage.

Alle Finalisten sind Gewinner

Auch die Konkurrenz ist siegessicher: „Ich werde „The Biggest Loser 2020“, weil ich im Camp gelernt habe ehrgeizig zu sein. Und dann kann man mich nicht mehr aufhalten“, sagt Abdi.

+++ The Biggest Loser: Kandidat nimmt über 100 Kilo ab – so schaut er jetzt aus +++

Eins steht definitiv schon fest: Alle vier sind wahre Gewinner. Sie haben durch die Sendung unglaublich viel abgenommen. Das Ergebnis kann sich bei allen sehen lassen.

Das Finale von "The Biggest Loser" läuft am Freitag um 20.15 Uhr bei Sat.1.