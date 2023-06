„The Biggest Loser“: Liebes-Drama hinter den Kulissen! „Haben es vehement verleugnet“

Die Kandidaten von „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ haben eigentlich nur ein Ziel: Endlich das Gewicht ihrer Träume erreichen! Doch bei Salvo (37) und Pia (30) purzelten 2023 nicht nur die Pfunde. Die beiden haben sich in der Sat.1-Sendung ineinander verliebt.

Zwar nicht gesucht, aber das Paar hat sich auf dem Abenteuer „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ definitiv gefunden. Doch ganz so einfach ist es leider nicht für die zwei. Denn sowohl Salvo als auch Pia hatten während der Dreharbeiten Partner und Kinder. In einem exklusiven Interview sprechen die Kandidaten über ihre Liebesreise.

„The Biggest Loser“ ändert Schicksal von Pia und Salvo

Das Sprichtwort „Wo die Liebe hinfällt“ trifft auf diese beiden wohl genau zu: Salvo und Pia haben bei „Leben leicht gemacht – The Biggest Loser“ Gefühle füreinander entwickelt. Mit welchen Schwierigkeiten sie während und auch nach der Sendung zu kämpfen hatten, erzählen sie in einem exklusiven Interview:

Wie waren die Anfänge eurer Liebesgeschichte bei „The Biggest Loser?“

Wir haben uns erstmal bei „The Biggest Loser“ angemeldet, weil wir wussten, wir müssen gesundheitlich was ändern. Man hatte zunächst kein Interesse aneinander, aber über die Zeit hat man gemerkt, dass man sich sehr ähnelt und dass es zwischen uns harmoniert. Vielleicht auch ein bisschen mehr als einem lieb ist.

Ihr habt euch dann verliebt. Wie habt ihr das euren Ex-Partnern beigebracht?

Als wir nach Hause gekommen sind, hat es jeder so gemacht, wie er es für richtig empfunden hat. Wir haben uns beide direkt bei der Ankunft von unseren damaligen Partnern getrennt.

Haben die anderen Kandidaten euch mal angesprochen oder etwas gemerkt?

Es hat uns keiner darauf angesprochen, wir haben das auch vehement verleugnet. Als das Finale gedreht worden ist, haben natürlich alle gesagt ‚Ja, das wusste man und man konnte davon ausgehen.'“

Wo wohnt ihr denn gerade aktuell?

Salvo wohnt noch in Rheinland Pfalz und ich wohne in Niedersachsen. Insgesamt 460 Kilometer trennen uns. Die Distanz ist halt schwierig, wenn man tatsächlich im Camp schon drei Monate zusammengewohnt hat. Wir rollen die Beziehung quasi von hinten auf.

Ihr habt beide Kinder. Wie funktioniert euer Alltag als Patchwork-Familie?

Also eigentlich ganz gut. Ich habe vier Kinder und Salvo hat zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht. Die sind alle ungefähr im gleichen Alter und verstehen sich super. Also, das managen wir tatsächlich gut.

Habt ihr eure Beziehung nach der nach der Sendung publik gemacht? Stichwort Instagram und Facebook.

Nachdem das Finale im Fernsehen gelaufen ist, haben wir das auf Instagram in einem Livestream öffentlich bekanntgegeben.

Und wie waren die Reaktionen von euren Followern?

Also, überwiegend positiv, was mich echt überrascht hat. Da war kein Shitstorm oder so dabei. Es waren allerdings ein paar Leute dabei, die haben wohl gesagt, dass man es schon in der Sendung gemerkt hat.