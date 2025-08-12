Dritte Staffel von „The 50“ – jetzt kursieren die ersten Namen

Das große Rätselraten um den Cast der dritten Staffel von „The 50“ hat begonnen. Wie gewohnt wird auch diesmal wieder ein buntes Potpourri an Promis antreten. Schließlich bietet die Villa Platz für 50 Kandidatinnen und Kandidaten, die um den Sieg und satte 50.000 Euro kämpfen.

Seit bekannt ist, dass die Dreharbeiten in Portugal stattfinden sollen, spekulieren Fans eifrig, welche Stars sich diesmal ins Abenteuer stürzen. Dabei fallen bereits bekannte Namen aus dem Reality-TV-Universum.

Sind diese Stars in der dritten Staffel von „The 50“ dabei?

Bei großen TV-Formaten gehört das Ratespiel um die prominente Besetzung längst dazu, denn die offizielle Liste erscheint meist erst wenige Tage vor Ausstrahlungsbeginn. Der Instagram-Account „realitys.shows.edits“ hat sich nun besonders intensiv mit dem möglichen Cast von „The 50“ auseinandergesetzt und für die dritte Staffel eine ausgeklügelte Methode angewendet.

So wurde beobachtet, welche Promis in den sozialen Medien plötzlich auffällig still geworden sind. Denn wer bei der Show dabei ist, muss das Handy abgeben und bleibt offline. Unter den heiß gehandelten Namen finden sich nach dieser Vorgehensweise unter anderem Claudia Obert, Sam Dylan und sein Partner Rafi Rachek, „Temptation Island“-Teilnehmerin Kate Merlan und Schauspieler Raúl Richter. Doch auch andere Gesichter werden heiß diskutiert.

Fans müssen sich für „The 50“ noch gedulden

So werden auch Julia Römmelt, Vanessa Brahimi, Jessica Hnatyk, Gina Beckmann, Maria Bell, Paul Aubster, Elsa Latifaj und Marvin Manson in den Spekulationen genannt. Weitere Kandidaten könnten Ex-Fußballprofi Mario Basler sowie Model Tessa Bergmeier sein.

Wer jedoch in die Fußstapfen der vorherigen Teilnehmer tritt, bleibt vorerst noch ein Geheimnis. Obwohl Amazon Prime die dritte Staffel bereits bestätigt hat, gibt es noch kein Startdatum. Vermutlich können Zuschauer jedoch wie gewohnt im kommenden Frühjahr – voraussichtlich im März oder April 2026 – mit dem Start bei Prime Video rechnen. In Staffel eins holte sich übrigens Paco Herb den Sieg, in Staffel zwei war es Raffa Plastic.

„The 50“ ist eine Adaption der französischen Sendung „Les Cinquante“ und läuft exklusiv auf Amazon Prime Video. In der Show treten 50 Realitystars in einem Schloss um ein sattes Preisgeld gegeneinander an. Dabei waren in den bisherigen Staffel bereits Drama und Intrigen vorprogrammiert.