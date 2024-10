Tessa Bergmeier privat: Gewalt bestimmte das Leben der „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin

Egal ob bei „Germany’s Next Topmodel“, im Dschungelcamp oder „Sommerhaus der Stars“ – Tessa Bergmeier teilt aus. Für ihre Wutausbrüche und vulgäre Gesten ist Tessa Bergmeier als Reality-TV-Kandidatin bekannt. Unter den Realitystars hat sie sich längst einen Namen gemacht. Doch hinter der GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier steckt privat eine dunkle Vergangenheit. Was es damit auf sich hat, verraten wir dir.

Ihr Auftritt bei GNTM hat Tessa Bergmeier berühmt gemacht. Noch nie zuvor musste Heidi Klum vor einer Staffel-Kandidatin so einstecken wie im Jahr 2009. Doch wie tickt Tessa Bergmeier privat?

Tessa Bergmeier privat: Schon in ihrer Kindheit war Gewalt ein Thema

Tessa Bergmeier wurde am 04. August 1989 in Überlingen geboren. Das Sternzeichen von Tessa Bergmeier ist Löwe. Nach der Grundschule ging Tessa Bergmeier auf die Realschule in Überlingen, danach besuchte sie ein Internat in Berg bei Ravensburg. Dort musste sie sich komplett verstellen, um zu überleben, verriet sie der „Bild“. Wie das Model auf Instagram schrieb, war ihre Kindheit nicht besonders schön. In der Bildunterschrift eines Kinderfotos heißt es: „Die Stelle an deinem Kopf und das langsam nachwachsende Haar auf diesem Foto erinnern mich an die harte Zeit, in der du so viel Druck und blanke Gewalt sowohl zu Hause als auch in der Schule erlebt hast“.

Kein Wunder, dass Tessa Bergmeier kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat. Den Kontakt zu ihrer Mutter in Überlingen hat die GNTM-Kandidatin abgebrochen – der genaue Grund ist nicht bekannt. Tessa Bergmeier hat zwei Kinder. Heute lebt Tessa mit ihren Töchtern im Hamburger Stadtteil Heimfeld. Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter Camila erlebte sie 2019 eine böse Überraschung. Gegenüber „Tag24“ verriet Tessa Bergmeier, von ihrer Mutter ein Paket mit Gegenständen aus ihrem Elternhaus erhalten zu haben. Die Botschaft ist klar: Mit dir sind wir fertig.

Im Reality-TV schlug Tessa Bergmeier zu

Tessa Bergmeier war 2008 bei „Mitten im Leben“ und „Frauentausch“ zu sehen. In der vierten Staffel von GNTM zeigte Kandidatin Tessa Bergmeier Heidi Klum den Mittelfinger, sorgte für ordentlich Zicken-Terror und belegte den 14. Platz. Im Dschungelcamp rechnete Tessa Bergmeier mit Heidi Klum ab. Gegenüber RTL beschuldigte sie die Model-Mama des „Machtmissbrauchs„. Wie Heidi Klum mit den GNTM-Kandidaten umgeht, findet sie nicht in Ordnung: „Ein Mensch, der andere quälen kann ohne jegliches Schuldgefühl. In ihr steckt der Teufel.“ Als Mutter würde Tessa Bergmeier mit ihren eigenen Kindern so niemals umgehen.

Der Ausraster bei GNTM blieb kein Einzelfall. 2010 musste Tessa Bergmeier die ProSieben-Show „Model-WG“ verlassen, weil sie mit einer heißen Pfanne nach Sarah Knappik warf. Beide Models erstellten danach Strafanzeige wegen Körperverletzung. Beim „Promi Boxen“ vermöbelte Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier 2013 ihre Gegnerin Nadja Abd el Farrag. Im Dschungelcamp offenbarte Tessa Bergmeier 2023 dann einige private Details zu ihrer Persönlichkeit. Tessa Bergmeier ist Veganerin und hat durch bipolare Störung einen Behinderungsgrad von 60. Ihre Mission, den Tieren im Dschungel eine Stimme zu geben, scheiterte nach etlichen Tränen schon an Tag zehn.

Beim Promi-Boxen zeigte Tessa Bergmeier vollen Einsatz. Foto: imago images/VISTAPRESS

Tessa Bergmeier: Nach GNTM stand die Kandidatin vor dem Ruin

Das Aus bei GNTM beförderte Tessa Bergmeier in den finanziellen Ruin. Vor der Staffel-Teilnahme wurde Tessa Bergmeier von einem Modelagenten auf der Straße entdeckt und hatte zunächst mehrere kleine Jobs. Das Drama bei Topmodel sorgte für negative Schlagzeilen und auch privat bekam sie das deutlich zu spüren. Laut „Focus“ hat Tessa Bergmeier nach GNTM von Hartz 4 gelebt. Der Durchbruch gelang Tessa Bergmeier 2011 mit dem Vertrag bei der Agentur „MGM Models“. Sie posierte sogar für „Vogue“ und „Cosmopolitan“.

Schon gewusst?: „Bild“ gab bekannt, dass Tessa Bergmeier ihrem Freund 2012 eine tiefe Wunde in die Brust gebissen hat.

Blutig geschlagen: Tessas Tochter musste unter DIESEN Qualen leiden

Tessa Bergmeier ist alleinerziehende Mutter ihrer beiden Töchter Lucy Jolie und Camila Marie. Im Jahr 2012 outete sich Tessa Bergmeier als bisexuell, der Vater ihrer ersten Tochter kommt aus Litauen, der zweite Vater ist Peruaner. Bei der Geburt von Tochter Camila ist Tessa Bergmeier fast verblutet, äußerte sie gegenüber „Tag24“. Doch auch ihre älteste Tochter musste eine traumatische Erfahrung machen.

Gewalt, Mobbing und Streit finden sich an jeder Ecke. Auch in der Hamburger Grundschule von Tessas ältester Tochter wird öfter mal mit Fäusten gesprochen. Dort wurde Tessa Bergmeiers Tochter Lucy während der Nachmittagsbetreuung brutal zusammengeschlagen. „Sie wurde gepackt und zu Boden geschleudert. Dann haute die Täterin Lucys Kopf mehrmals gegen das Metallgeländer“, berichtete die 34-jährige Tessa Bergmeier gegenüber der „Bild“. Laut Zeugen dauerte die Attacke gegen Lucy ganze fünf Minuten. Ein absoluter Schock für die GNTM-Kandidatin, bei dem sie sofort die Polizei einschaltete.

Tessa Bergmeier privat: Die „Leichenschau“ erträgt sie nicht

Dass Tessa Bergmeier als Veganerin für das Tierwohl kämpft, zeigte sie 2023 schon als Dschungelcamp-Kandidatin. Vor allem spricht sich die Veganerin gegen Pelz und Leder aus. Tessa Bergmeier bezeichnete die Designerin Liz Malraux im Frühling 2023 wegen der Verwendung der Materialien als „Mörderin“ und ihre Fashionshow als „Leichenschau“. Da sich Malraux in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlte, ließ sie den Realitystar abmahnen. Das Hamburger Landgericht gab jedoch an, die Aussagen der Veganerin seien von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Auch der Schauspielerin Yvonne Woelke machte Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier eine deutliche Ansage. Nach dem Dschungelcamp feierte Tessa eine große Wiederkommens-Party mit zahlreichen Realitystars. Um eingeladen zu werden, behauptete Woelke, sie würde keinen Pelz tragen. Einen Tag später entdeckte die Veganerin eine Pelzmütze in der Instagram-Story der Schauspielerin und rechnete mit ihr ab.

Nun wird sie mit ihrem Freund Jakob am „Sommerhaus der Stars“ 2024 teilnehmen. Ob es auch hier wieder zu Ausrastern und viel Ärger rund um das Model kommt, bleibt abzuwarten.

