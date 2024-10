„Temptation Island VIP“: Diese Stars gingen schon im TV fremd

Bei „Temptation Island VIP“ geht es wieder heiß her! Die neue Staffel der RTL-Show setzt erneut Promi-Paare auf eine harte Probe und die Historie zeigt: Die meisten Beziehungen überstehen den knallharten Treuetest nicht.

Doch wer gerät diesmal ins Schwanken und welcher Promi konnte der Versuchung bereits in der Vergangenheit nicht widerstehen?

„Temptation Island VIP“: SIE konnten nicht widerstehen

Auch in der fünften Staffel von „Temptation Island VIP“ wagen sich vier prominente Paare unter der Sonne Griechenlands in das gefährliche Spiel der Versuchung. Die Regeln? Zwei Wochen getrennt voneinander, in Villen voller Verführer und Verführerinnen, die nur eines im Sinn haben: Die Beziehung auf die Probe zu stellen. Jede neue RTL+-Folge verspricht dabei Zündstoff, Dramen und Liebeschaos!

+++„Temptation Island VIP“: Verführer werden deutlich – „Der absolute Albtraum“+++

Während die aktuellen Promi-Paare bereits in Versuchung geraten, lohnt sich ein Blick auf die Vergangenheit. Ein pikantes Beispiel: Aleks Petrovic. Der lernte 2021 seine heutige Freundin Vanessa Nwattu kennen – während er noch mit Christina Dimitriou zusammen war!

Schon am ersten Abend fing Aleks an, mit Vanessa zu flirten, und verliebte sich prompt. Der Kuss folgte natürlich vor laufender Kamera. Und das Ende mit Christina? Geschichte. Immerhin: Aleks und Vanessa sind heute noch ein Paar.

„Temptation Island VIP“: Es geschah vor laufender Kamera

Für Emmy Russ und Udo Bönstrup war das Experiment dagegen das Beziehungsaus! Udo flirtete munter mit den Verführerinnen, Emmy ließ das nicht auf sich sitzen und rächte sich mit einem Dusch-Abenteuer mit Diogo Sangre – und das gleich mehrmals.

Auch Nico Legat, Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat, nahm den Treuetest nicht ganz beim Wort und fiel gnadenlos durch. Trotz zweijähriger Beziehung ging er vor laufender Kamera fremd. Und das nicht einmal, sondern gleich mehrmals. Reue? Fehlanzeige.

Das sind die diesjährigen Promi-Paare im Überblick:

Wollny-Star Sarah-Jane und Partner Tinush

Influencerin Lisa-Marie und „Too Hot To Handle“-Star Akka

„Ex on the Beach“-Paar Jessica und Germain

„Bachelor in Paradise“-Paar Rebecca und Adrian

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die 5. Staffel von „Temptation Island VIP“ ging bereits am 5. Oktober an den Start. Die Frage, die sich stellt: Wer wird diesmal schwach?