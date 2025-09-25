Knaller bei „Temptation Island VIP“: Starttermin steht fest!

RTL beantwortete nun die Frage, die vielen Reality- und Datingformat-Fans seit Monaten unter den Nägeln brannte: Wann startet endlich die sechste Staffel von „Temptation Island VIP“?

Wie gewohnt können sich die Zuschauer auf packendes Drama, nervenaufreibende Spannung, verführerische Erotik und erbitterte Streits freuen. Startdatum ist der 6. Oktober. In 13 Episoden und einer Wiedersehen-Folge können die Zuschauer die Realitystars bei RTL+ verfolgen.

„Temptation Island VIP“: Hier liest du alle Details

Doch es gibt noch eine weitere Änderung. Seit Mai ist bekannt, dass Janin Ullmann die Rolle als Moderatorin übernehmen wird. Zuvor führte Lola Weippert insgesamt fünf Jahre durch die „Temptation Island“-Formate.

Beim Blick auf die Reality-Starbesetzung wird sofort deutlich: Die „Temptation Island VIP“-Zuschauer können sich auf eine bunte Mischung freuen! Zwei Stars dürften vielen Formatfans schon bekannt sein.

So wagen unter anderem die Realitystars Aleks Petrović und Vanessa Nwattu (lernten sich 2022 bei „Temptation Island VIP“ kennen), Influencerin Chiara Antonella und ihr Partner Wladimir Gärtner, Reality-TV-Sternchen Melissa Heitmann und ihr Partner Marwin Klute sowie das „Too Hot to Handle“-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch die packende TV-Challenge. Janin Ullmann wird sie auf ihrer Reise begleiten und ihnen auf den Puls fühlen.

Die Herausforderung für die Realitypaare bleibt wie gewohnt: Bei „Temptation Island VIP“ wohnen acht Paare getrennt in zwei Villen. Verführere Singles setzen währenddessen alles daran, die Treue der Paare auf die Probe zu stellen. Somit sind jede Menge Drama, Spannung sowie emotionale Wendungen und Überraschungen garantiert.