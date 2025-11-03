„Temptation Island VIP“-Star Brenda erhebt schwere Vorwürfe gegen Laurenz – „Habe viel heruntergeschluckt“

Kaum eine Reality-Show sorgt regelmäßig für so viel Gesprächsstoff wie „Temptation Island VIP“. Das Format, das 2025 bereits in die sechste Staffel gestartet ist, stellt Paare auf eine harte Probe: Getrennt voneinander verbringen sie mehrere Wochen in luxuriösen Villen – umgeben von attraktiven Verführerinnen und Verführern. Ziel des Experiments ist es, die Loyalität der Partner zu testen und herauszufinden, ob ihre Liebe wirklich stark genug ist, den Versuchungen standzuhalten. Dabei entstehen oft emotionale Momente, hitzige Diskussionen und überraschende Wendungen, die für Gesprächsstoff weit über die Sendung hinaus sorgen.

Auch in der diesjährigen Staffel geht es wieder hoch her: Mit dabei sind unter anderem „Too Hot to Handle: Germany“-Bekanntheit Brenda Brinkmann und ihr Partner Laurenz Pesch. Schon in den ersten Folgen wurde deutlich, dass einige noch so gute Vorsätze mit genügend Alkohol schnell über Bord geworfen wurden. Besonders Brenda und Laurenz sorgen nun für Aufsehen – und rücken mit einem ernsten Thema in den Mittelpunkt!

„Temptation Island VIP“-Teilnehmerin erhebt schwere Vorwürfe

In der fünften Folge von „Temptation Island VIP“ sorgt Brenda Brinkmann mit Aussagen über ihren Partner Laurenz Pesch für Aufmerksamkeit. Die ehemalige „Too Hot to Handle: Germany“-Teilnehmerin berichtet von einem Vorfall aus der Anfangszeit ihrer Beziehung. Laurenz habe damals eine andere Frau kennengelernt und Kontakt zu ihr gehalten. Als Brenda dessen Handy überprüfte, sei es zum Streit gekommen. „Ich bin ins Badezimmer gerannt, habe mich eingeschlossen. Der hat die Tür eingetreten, weil er so Angst hatte, dass ich noch mehr auf seinem Handy finde“, schildert Brenda in der Sendung.

Im weiteren Verlauf erklärt Brenda, Laurenz habe ein Aggressionsproblem. „Es ist nicht so, dass das immer präsent ist, aber wenn er es nicht kontrollieren kann, dann ist es da“, sagt sie. Auch Laurenz’ Schwester habe diesen Eindruck bestätigt. Laut Brenda habe sie in der Beziehung vieles akzeptiert und zurückgesteckt: „Ich habe viel akzeptiert, viel heruntergeschluckt, ihm zuliebe und wegen unserer Zukunft.“

Zweifel an der Beziehung

Brenda Brinkmann erklärt in der Sendung, dass Laurenz „nie wieder“ ihre Priorität sein werde. Währenddessen zeigt die Produktion Szenen aus der Männer-Villa, in denen Laurenz ausgelassen mit den anderen Teilnehmern feiert und Alkohol trinkt. Von den Aussagen seiner Partnerin weiß er zu diesem Zeitpunkt nichts!

In einem späteren Interview mit „Promiflash“ äußert sich Laurenz rückblickend über die Geschehnisse während der Dreharbeiten. „Rückblickend denke ich mir auch, wir waren zu betrunken die ganze Zeit, wir haben falsche Entscheidungen getroffen“, sagt er.

Wie es für das Paar nach den, von Brenda geschilderten, Vorfällen weitergeht, bleibt derzeit noch offen. Das Wiedersehen von „Temptation Island VIP“ 2025 findet am 5. Januar 2026 statt. Spätestens dann wird die Wahrheit ans Licht kommen – bis dahin müssen sich die Zuschauer in Geduld üben.