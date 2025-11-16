Nach Skandal um Aleks Petrovic – diese „Temptation Island“-Kandidaten gingen zu weit

Die Reality-Show „Temptation Island“ gilt seit jeher als ultimativer Treuetest und sorgt regelmäßig für Diskussionen. In der aktuellen Folge der VIP-Staffel steht vor allem Aleks Petrovic im Kreuzfeuer der Kritik. Grund dafür sind eine Spuck-Attacke gegen Kandidatinnen sowie abwertende Aussagen über seine Verlobte Vanessa Nwattu.

Seit inzwischen sechs Jahren verfolgt das Format dasselbe Prinzip: Verführer versuchen, liierte Kandidaten aus der Reserve zu locken, manchmal mit Erfolg. Immer wieder wurden Beziehungen vor laufender Kamera aufs Spiel gesetzt und einige Teilnehmer überschritten Grenzen. Ein Blick zurück.

Gleich in der ersten Staffel verlor jemand die Kontrolle, den heute viele kaum noch auf dem Schirm haben, seine Ex allerdings ist nach wie vor präsent. Salvatore Vassallo betrog seine damalige Freundin Christina Dimitriou, nachdem er im „toten Winkel“ mit Verführerin Anastasiya geknutscht hatte.

In Staffel zwei wurde ein echtes Reality-Urgestein geboren. Calvin Kleinen und seine damalige Freundin Pia Peukmann stellten ihre Beziehung auf die Probe. Während Calvin sich in der Villa unverblümt den Single-Ladies widmete, reagierte Pia auf die gezeigten Bilder, indem sie selbst in der Männer-Villa eine Affäre mit Diogo Sangre begann.

Diese „Temptation Island“-Staffel bliebt in Erinnerung

Auch heutiger Reality-TV-Star Marc-Robin Wenz konnte der Versuchung nicht standhalten. Nachdem er sich zunächst zurückgehalten hatte, wurde sein Flirt mit Verführerin Laura immer intensiver, bis es schließlich zum Kuss kam. Er betrog seine damalige Freundin Michelle Kaminsky.

Unvergessen bleibt auch die dritte VIP-Staffel. Gleich drei Kandidaten gingen fremd und es kam zu einem der größten Schockmomente des Formats. Aleks Petrovic, damals noch mit Christina Dimitriou zusammen, verliebte sich in Verführerin Vanessa Nwattu. Die beiden gingen danach eine Beziehung ein und testen aktuell ihre Treue in „Temptation Island VIP.“

Nach seinem jüngsten Skandal meldete sich Aleks mittlerweile selbst zu Wort.

„Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren“, schrieb der Reality-Teilnehmer auf Instagram. Er betonte: „Ich möchte mich ausdrücklich für meine Aussagen und mein gezeigtes Verhalten entschuldigen.“