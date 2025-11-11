Nach „Temptation“-Skandal – RTL reagiert deutlich: „Wir verstehen, dass die Szenen viele bewegen“

Die Reality-Welt steht Kopf. Die aktuelle Folge von „Temptation Island V.I.P.“ bringt nicht nur Trash-Fans, sondern auch RTL selbst in Erklärungsnot. Szenen, in denen Aleksandar Petrovic (34) Verführerinnen Alkohol ins Gesicht spuckt und intime Details über seine Beziehung mit Vanessa Nwattu (25) ausplaudert, sorgen für Empörung.

Sowohl vor als auch hinter der Kamera fiel der Reality-Star unangenehm auf. Dabei war er in bester Begleitung. Auch Marwin Klute sorgt mit seinem Verhalten auf einem Bootsausflug für blankes Entsetzen. Mit einer Prosecco-Flasche in der Hand forderte er mehrere Frauen auf, sich hinzuknien. „Komm schon, ihr seid doch Verführerinnen“, rief er. Sein Plan: Der Schaumwein sollte auf Brüste und Gesichter spritzen. Doch die Frauen blieben standhaft, und wiesen ihn deutlich in die Schranken.

„Temptation Island V.I.P.“: RTL reagiert auf Zuschauer-Wut

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Unter offiziellen Posts der Show hagelt es Kritik: „Wie kann man so etwas überhaupt zeigen?“, fragt ein User. „Das war einfach nur respektlos und ekelhaft“, schreibt eine andere Zuschauerin.

+++ Gebt dem Mann keine Bühne mehr! Aleks Petrovics Verhalten ist erschreckend und widerlich +++

Nun hat RTL reagiert, und sich auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung zu Wort gemeldet: „Wir verstehen, dass die Szenen in Folge 6 viele bewegen. ‚Temptation Island V.I.P.‘ zeigt echte Emotionen und Beziehungen in Extremsituationen – wie sich alles weiterentwickelt, wird bis zum Wiedersehen noch deutlich.“

Und weiter mahnt der Sender: „Bitte bleibt respektvoll: Hass und Hetze haben im realen Leben keinen Platz. Hinter jeder Geschichte stehen echte Menschen, die mitlesen und fühlen.“ Ob die Männer Konsequenzen zu spüren bekommen, bleibt offen. Auf unsere Anfrage hieß es: „Zuschauer:innen können den weiteren Verlauf auf RTL+ verfolgen. Beim Wiedersehen werden sich alle Beteiligten den kritischen Fragen stellen.“