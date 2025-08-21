Gerüchte um „Temptation Island VIP“: Ist DIESES Paar längst getrennt?

Kaum kündigt RTL die neue Staffel von „Temptation Island VIP“ an, brodelt die Gerüchteküche.

Im Mittelpunkt: Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (25). Das Paar lernte sich vor drei Jahren in der Kuppel-Villa kennen, während Aleks noch mit Reality-Sternchen Christina Dimitriou (33) zusammen war. Jetzt kehren die beiden an den Ort des Fremdgeh-Skandals zurück. Doch ein Detail sorgt für wilde Spekulationen.

„Temptation Island VIP“: Shirt-Botschaft sorgt für Wirbel

In einer Instagram-Story zeigte sich Vanessa mit einem weißen Top. Darauf in fetten Buchstaben: „My Ex is my biggest Fan“ (auf Deutsch: „Mein Ex ist mein größter Fan“). Schon werden Spekulationen laut. Ist damit Aleks gemeint? Fans flippen aus. Unter einem Beitrag des Instagram-Accounts „instacringe.tv“ häufen sich die Kommentare.

„Die Sendung wurde vor Monaten aufgezeichnet! Ich finde es unglaublich schwer für die Paare sich monatelang verstecken zu müssen.“

„Das ist doch alles Taktik. Finde aber sie machen es genau richtig so. Die sind ja beide nicht blöd.“

„Die wollen nur für Verwirrung sorgen. Aleks wäre echt dämlich, wenn er denselben Fehler ein zweites Mal machen würde.“

„Die sind getrennt!“

„Sie hat öfter berichtet und das nach „Temptation Island“, dass es ihr schlecht geht, dass sie unabsichtlich abgenommen hat (…) Ich glaube auch nicht mehr daran, dass sie noch zusammen sind.“

„Reine PR, so cheap“

Alles nur Promo oder echter Liebes-Knall? Klar ist, dass Aleks und Vanessa die Dreharbeiten für „Temptation Island VIP“ bereits hinter sich haben. Ob sie die Insel als Paar verlassen haben, bleibt abzuwarten. Die neue Staffel dürfte ab Herbst 2025 exklusiv bei RTL+ laufen.