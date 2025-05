Blitz‑Trennung: „Temptation Island“-Paar verkündet Liebes‑Aus

Eben noch das Traumpaar, jetzt getrennte Wege. Das „Temptation Island“-Paar Göktug Göker (28) und Rebecca Ries (30) ist Geschichte! In seiner Instagram-Story verkündete Gök die überraschende Trennung.

Er schreibt: „Rebecca und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Wir hatten eine besondere Zeit zusammen, für die ich dankbar bin.“ Weiter heißt es: „Manchmal passt es einfach nicht mehr – und das ist okay. Bitte respektiert unsere Privatsphäre in dieser Phase. Danke für euer Verständnis.“

„Temptation Island“-Paar macht Trennung öffentlich

Rebecca, die erst letzten Monat ihren Sohn Malik zur Welt brachte, hat sich bisher nicht geäußert. Noch vor Kurzem war alles Friede, Freude, Familienglück. Zum Muttertag schwärmte Gök: „Auf einmal bist du Mama. Stark, liebevoll und unendlich geduldig – was du früher nicht warst. Du machst das alles mit so viel Herz, dass ich jeden Tag stolzer auf dich bin. Unser Baby hat das größte Glück mit dir. Und ich auch.“

Die Liebe begann spektakulär: Bei „Temptation Island V.I.P.“ funkte es zwischen den beiden. Rebecca war damals noch mit ihrem Ex Adrian Alian (29) zusammen, während Gök als Verführer in der Show auftrat. Die Beziehung zu Adrian zerbrach, und Rebecca erklärte Ende 2024 in der großen Wiedersehens-Folge ihre Liebe zu Gök.

Die beiden ließen die Baby-Bombe platzen und planten ihre Zukunft.

Nun ist alles aus! Was zum plötzlichen Ende führte, bleibt ungewiss.