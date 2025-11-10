„Temptation“-Aleks sorgt für Ekel-Eklat – Fans entsetzt über intime Off-Cam-Tonspur

Das Drama um „Temptation Island V.I.P.“ nimmt kein Ende. Aleksandar Petrovic (34) sorgt in der neuen Folge (10. November) mit einem pikanten Off-Cam-Moment für Entsetzen. Die Zuschauer sind fassungslos.

Während einer Bootstour mit den Verführerinnen kommt es zum Eklat. Erst spuckte Petrovic mehreren Frauen Alkohol ins Gesicht, dann legte er mit einer peinlichen Prahlerei nach. Gegenüber einem Fischer plauderte der Reality-Star intime Details aus seiner Beziehung mit Vanessa Nwattu (25) aus. Er schien sich dabei unbeobachtet zu fühlen, doch die Mikrofone liefen.

„Ich bin schockiert“ – Fans fassungslos nach Tonspur-Enthüllung

Die Produktion veröffentlichte die Tonspur in der neuen Folge. Seitdem herrscht Chaos im Netz.

Auf Instagram häufen sich wütende Kommentare, in denen Fans sein Verhalten scharf verurteilen. In der Aufnahme hört man, wie Aleks behauptet, seine Verlobte sei „nicht genug intim“ mit ihm. Zuvor hatte er erzählt, dass er Vanessa nach der Verlobung so sehr emotional unter Druck gesetzt habe, dass sie schließlich „nachgegeben“ habe. Aussagen, die viele Fans nur noch sprachlos machen.

Unter dem offiziellen Instagram-Post der Show brennt die Kommentarspalte. „Ich bin schockiert. Wirklich schockiert“, schreibt eine Nutzerin. Ein anderer fordert: „Aleks darf nach diesem Format keine Plattform mehr bekommen!“ Viele sorgen sich auch um Vanessa. „Wenn Vanessa beim nächsten Lagerfeuer nicht abbricht, dann weiß ich nicht mehr weiter“, schreibt eine weitere Zuschauerin.

Doch Aleks ist nicht der Einzige, der für Empörung sorgt. Auch Staffelkollege Marwin Klute lieferte einen Auftritt, der für Fremdscham sorgt. Er forderte die Verführerinnen auf, sich vor ihm hinzuknien, woraufhin Aleks sie mit Alkohol übergoss. „Bin fassungslos über Marwins und Aleks‘ Verhalten den Frauen gegenüber!“, schreibt eine Zuschauerin auf Instagram. „Die Verführerinnen taten mir richtig leid.“

Wie Vanessa auf die Bilder und die Tonspur reagiert, wird sich wohl erst in den nächsten Folgen auf RTL+ zeigen.