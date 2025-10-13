„Temptation Island VIP“-Star Aleks über Vanessa: „Wäre nüchtern nicht passiert“

Kaum läuft die zweite Folge, ist der Aufreger sicher. Bei der VIP-Ausgabe von „Temptation Island“ sorgt Reality-Star Aleksandar Petrovic (34) wieder für Gesprächsstoff. Grund ist sein Verhalten beim ausgelassenen Abend mit den anderen Teilnehmern, UND ein Spruch, der für Diskussionen sorgt.

Aleks zeigte sich in bester Feierlaune. Musik, Tanz, Alkohol – alles dabei. Und das, obwohl seine Freundin Vanessa Nwattu (25) ihm ausdrücklich geraten hatte, den Alkohol in der Show zu meiden. Aleks sah das offenbar anders.

Alkohol-Beichte bei „Temptation Island VIP“

Beim gemeinsamen Gruppendate gab es griechischen Tanz und natürlich auch Raki. Als die Flasche leer war, machte sich Aleks sofort auf die Suche nach Nachschub. Doch er fand nur Wasser. Seine Reaktion: „Wasser ist zum Duschen.“

Kandidat Laurenz kommentierte augenzwinkernd: „Aleks ist so schnell am Glas, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, er ist gechillt. Auf einmal: Raki, Raki, Raki.“ Zwischen all dem Trubel fiel dann noch ein Satz, der hängen blieb. Aleks grinste und sagte: „Das, was mit Vanessa passiert ist, wäre nüchtern nicht passiert.“ Was er damit meint?

Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu lernten sich 2022 in der dritten Staffel von „Temptation Island VIP“ kennen und lieben. Damals war Aleks noch mit Christina Dimitriou (33) zusammen und stellte sich mit ihr dem Treuetest. Ohne Erfolg! Ob alles anders gelaufen wäre, wenn er, wie er jetzt sagt, nüchtern gewesen wäre?

Seit November 2024 sind Vanessa und Aleks verlobt. Es steht also viel auf dem Spiel. Vanessa hatte sich im Vorfeld besorgt gezeigt, dass Aleks sich zu sehr gehen lassen könnte. Genau das scheint nun eingetreten zu sein. Wie sie auf den Spruch reagieren wird, bleibt abzuwarten.