„Tempation Island“: RTL gibt ersten Einblick – doch dann ...

Temptation island geht ab dem 18. Februar in die zweite Staffel.

Wer ist treu und wer zerstört seine Beziehung? Diese Frage stellt sich wieder bei „Temptation Island“. Am 18. Februar geht die Show in die zweite Staffel - und es geht wieder heiß her.

Vier Pärchen stellen sich der Versuchung - wer wird am Ende bei „Temptation Island“ gewinnen?

„Temptation Island“ – Diese Pärchen sind dabei

Mateo & Michelle

Siria & Davide

Calvin & Pia

Till & Hanna

Vor der Ausstrahlung der ersten Folge von „Temptation Island“ bei TV Now stellt RTL bereits die ersten 30 Minuten frei zur Verfügung. Und siehe da! RTL zeigt bereits, dass ein Teilnehmer seine Freundin betrügt!

Betrügt Till seine Freundin Hanna?

In der Szene ist Till zu sehen, der sich mit Mitbewohnerin Kim unter der Decke verkriecht. Die Kamera nimmt das Ganze auf. Haben die beiden wirklich Sex?

Till und Hanna sind eines der Pärchen bei Temptation Island. Foto: TVNOW / Frank Fastner

Bei Temptation Island ziehen vier Paare in Villen ein. Die Frauen und Männer sind jeweils voneinander getrennt. Doch sie sind nicht alleine: In jedes Haus kommen außerdem zwölf heiße Singles, die die Männer und Frauen verführen sollen. Wer kann der Versuchung widerstehen? Zwei Wochen lang müssen sich die Kandidaten beweisen, ehe sie wieder mit ihrem Partner vereint werden.

Temptation Island bei TV Now und RTL

Für wen bedeutet das Experiment das Ende der Beziehung und wer bleibt sich treu? (cs)

„Temptation Island“ kommt dienstags um 23 Uhr bei TV Now. Ab dem 3. März läuft die zweite Staffel außerdem dienstags um 23 Uhr bei RTL.