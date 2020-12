„Teddy gönnt dir!“ (Pro7): Nach DIESER Aktion fordert Teddy Teclebrhan, Steven Gätjen auszutauschen

Teddy Teclebrhan will seinen Gegnern etwas Gutes tun – doch da macht ihm Moderator Steven Gätjen einen Strich durch die Rechnung.

Was war da denn los? Eigentlich verstehen sich Teddy Teclebrhan und „Teddy gönnt dir!“-Moderator Steven Gätjen sehr gut. Doch in Spielrunde 3 will der Komiker seinen Kollegen plötzlich aus der Show schmeißen.

In der neuen ProSieben-Gameshow „Teddy gönnt dir!“ läuft eben alles etwas anders als gewohnt.

„Teddy gönnt dir!“: TV-Kandidaten haben große Chancen

Das Prinzip von „Teddy gönnt dir!“ ist, dass Teddy Teclebrhan gegen zehn verschiedene Kandidaten aus dem Studio in den unterschiedlichsten Herausforderungen antritt – und dabei nicht unbedingt gewinnen möchte.

Das wurde vor allem in der dritten Runde deutlich, als er gegen Fabienne im Bilderraten antrat. Die Aufgabe war es, bei einem bearbeiteten Bild, in dem die Gesichter von zwei Promis zusammengelegt wurden, die jeweiligen Stars zu benennen.

------------------------

Das ist Teddy Teclebrhan:

Tedros Teclebrhan wurde am 1. September 1983 in Asmara (Hauptstadt Eritreas) geboren

Teddy Teclebrhan wuchs in Mössingen (südlich von Tübingen) auf

Den großen Durchbruch erlangte Teddy im Mai 2011 mit seinem Video „Umfrage zum Integrationstest (was nicht gesendet wurde)“: Das Video zählt heute über 40 Millionen Aufrufe

Im April 2012 feierte Teddy Teclebrhan in der Stuttgarter Porsche-Arena mit seinem Bühnenprogramm „Teddy Show – Was labersch du…?!“ Premiere

Im Film „Systemsprenger“ hatte der Komiker 2019 eine Nebenrolle

------------------------

„Teddy gönnt dir!“: TV-Star sagt Gegnerin Antwort vor

Fabienne, die derzeit ihren Doktor im Bereich der Krebsforschung macht, hätte dabei ganz einfach 1.000 Euro gewinnen können. Doch das Thema Prominente scheint der Brünetten nicht ganz zu liegen. Als Moderator Steven Gätjen bereits die Regeln erklärte, schüttelte sie nur den Kopf.

Teddy Teclebrhan wusste also, dass es ein einfaches Spiel geworden wäre. Vielleicht wollte er gerade deshalb, dass Fabienne die Runde gewinnt. In den wenigen Fällen, in denen sie mal schneller auf den Buzzer drückte und offensichtlich keine Antwort wusste, sagte der Komiker ihr den korrekten Namen einfach vor.

Teddy Teclebrhan tritt bei „Teddy gönnt dir!“ gegen zehn Studiokandidaten an. Foto: ProSieben/Steffen Z. Wolff

------------------------

------------------------

Teddy Teclebrhan will Steven Gätjen austauschen

Normalerweise wäre eine derartige Aktion ein No-Go im Wettkampf. Das sah auch Steven Gätjen so, der weitere Gameshows wie „Joko und Klaas gegen ProSieben“ oder „5 Gold Rings“ moderiert. Als er den Regelverstoß ansprach, platzte es aus Teddy Teclebrhan in Richtung Kamera: „Hey, können wir mal den Moderator austauschen?“

Keine Sorge, zwischen Teddy Teclebrhan und Steven Gätjen herrscht natürlich kein böses Blut. Foto: ProSieben/Steffen Z. Wolff

Der Comedian macht dem Titel seiner Show eben alle Ehre. Doch so sehr Teddy Fabienne den Sieg gönnen würde, müssen sich die beiden am Ende den altbekannten Regeln geschlagen geben: Der Kandidat mit den meisten Punkten gewinnt und das ist in diesem Fall ganz klar Teddy Teclebrhan.

„Teddy gönnt dir!“ läuft donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben. Die ganze Folge findest du anschließend auch in der Joyn-Mediathek.