  4. Taylor Swifts Verlobung: Ihre Cartier-Uhr kostet ein Vermögen

Taylor Swifts Verlobung: Ihre Cartier-Uhr kostet ein Vermögen

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt. Doch nicht nur ihr Ring ist ein Vermögenwert. Auch die Cartier-Uhr hat ihren Preis.

© IMAGO/Taylor Swift and Travis Kelce

Ein Foto, das die Welt auf den Kopf stellte. Zumindest fühlte es sich am frühen Dienstagabend so an, als Taylor Swift und Travis Kelce via Social-Media ihre Verlobung bekannt gaben. Eine perfekt durchinszenierte Love-Story. Die Bilder, der Ring, die Kleidung der 35-Jährigen … fast 28 Millionen Likes sammelten die Bilder bislang (Stand 27. August, 12 Uhr). Millionen staunten über ihren Ring. Dabei ist die Uhr, die die „Shake it off“-Sängerin trug, mindestens ebenso faszinierend, wie unsere Foto-Galerie zeigt.

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

„Your English teacher and your gym teacher are getting married!“ Es waren diese zehn Worte, die am Dienstag die Welt auf den Kopf stellten. Foto: IMAGO/ZUMA Press
Ja, sie haben es wirklich getan. 2023 lernte sich das Paar kennen, nun haben sich Popstar Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce verlobt. Doch nicht nur die Verlobung an sich macht Schlagzeilen, sondern auch die Accessoires der 35-Jährigen. Foto: IMAGO/ZUMA Press
Neben ihrem unglaublichen Ring schimmert nämlich auch eine Cartier-Uhr an Taylors Arm. Foto: imago/ZUMA Press
Das Luxusmodell der Firma Cartier trägt laut dem Uhrenblog „Luxury Watch Media“ den Namen „Santos Demoiselle“ und ist mit Diamanten besetzt. Kostenschätzung: Rund 20.000 Dollar. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Noch teurer ist nur der Diamant-Ring, den Travis seiner künftigen Ehefrau spendiert hat. Den Wert des Verlobungsringes schätzen Experten auf rund 500.000 Dollar. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire