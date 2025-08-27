Taylor Swifts Verlobung: Ihre Cartier-Uhr kostet ein Vermögen

Ein Foto, das die Welt auf den Kopf stellte. Zumindest fühlte es sich am frühen Dienstagabend so an, als Taylor Swift und Travis Kelce via Social-Media ihre Verlobung bekannt gaben. Eine perfekt durchinszenierte Love-Story. Die Bilder, der Ring, die Kleidung der 35-Jährigen … fast 28 Millionen Likes sammelten die Bilder bislang (Stand 27. August, 12 Uhr). Millionen staunten über ihren Ring. Dabei ist die Uhr, die die „Shake it off“-Sängerin trug, mindestens ebenso faszinierend, wie unsere Foto-Galerie zeigt.

