Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt: Doch ER stiehlt dem Paar die Show

Sie hat „Ja“ gesagt. Popstar Taylor Swift und NFL-Superstar Travis Kelce haben sich verlobt. Das gab das Paar am Dienstag (26. August 2025) via Instagram bekannt.

Auf der Social-Media-Plattform schreibt der Weltstar: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“ Dazu teilt das Paar mehrere Bilder, das es in einem prachtvollen Garten zeigt. Travis, in dunklem Shirt und heller Hose, geht vor Taylor im gestreiften Kleid auf die Knie. Ein weiteres Bild zeigt das Paar in inniger Umarmung. Ein anderes den prachtvollen Ring, den Taylor zur Verlobung bekam. Und auf den alle Blicke gerichtet sein dürften.

Travis Kelce und Taylor Swift sind verlobt

Was der goldene Ring mit riesigem Diamanten wert ist, man mag es kaum schätzen. Auf jeden Fall hat sich Travis den Spaß einiges kosten lassen. Schon wenige Minuten nach dem Posting drehen die Fans bei Instagram durch. In den ersten fünfzehn Minuten wurden die Bilder 1,7 Millionen Mal gelikt. Dazu gab es 42.000 Shares.

Das Paar ist seit nunmehr 18 Monaten liiert. Travis war regelmäßig bei ihrer weltweiten Eras-Tour dabei und sie flog mehrfach quer durch die Vereinigten Staaten, um ihn als Star der Kansas City Chiefs zu sehen. Sogar in Gelsenkirchen hatte Travis seine Taylor im Juli 2024 besucht. Das muss wahre Liebe sein.

Wann die Hochzeit stattfindet, und wo das Paar sich das Ja-Wort geben wird, ist bislang noch unklar.

Die Fans jedenfalls sind vollends aus dem Häuschen ob der Verlobung des Jahres. „Sie hat endlich ihr Haoppy Ending gefunden“, jubelt beispielsweise ein Fan. Ein anderer schreibt in Bezug auf Swifts Song „Love Story“: It’s a Love Story and Taylor has said yessss.“ Und eine Dritte jubelt: „Die Umgebung, die Fotos, das Kleid, das Lächeln, der Ring. Perfektion. Eine neue Ära. Taylor in ihrer Verlobungs-Ära.“