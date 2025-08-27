Expertin wird deutlich – SO teuer war der Verlobungsring von Taylor Swift

Es war DIE Nachricht der letzten Tage für alle Fans von Weltstar Taylor Swift. Am Dienstag (26. August) machte sie die Verlobung mit ihrem Partner Travis Kelce offiziell. Dabei sorgte vor allem der Verlobungsring für Aufsehen.

Doch was hat es mit dem Klunker auf sich? Schmuck- und Produktdesignerin Anja Metzger hat im Interview mit unserer Redaktion eine erste Einschätzung zu dem Verlobungsring von Taylor Swift gegeben.

SO teuer ist der Ring von Taylor Swift

„Es ist mit Sicherheit ein Diamant. Ich schätze, dass der Stein an die zehn Karat hat, was ihrer Liga schon entsprechend ist. Darüber hinaus ist der Diamant in Gelbgold eingefasst, was relativ ungewöhnlich ist. Der Trend geht aktuell ja eher in Richtung Weißgold oder Platin“, erklärt Anja Metzger.

Doch wie teuer ist der Klunker des Weltstars? Die Expertin gibt eine erste Einschätzung ab: „Wenn er eine gute Schliffqualität, eine gute Reinheit und eine gute Farbe hat, dann kostet der auf jeden Fall 500.000 Euro. Das Material des Rings machen vielleicht Zwei- bis Dreitausend Euro aus. Mit allem drum und dran wird der Ring schon so eine Million gekostet haben, schätze ich.“ Dabei betont sie aber, dass eine präzise Analyse anhand eines Bildes nur schwer möglich sei.

Weiter erklärt die Schmuck- und Produktdesignerin: „Ich finde den Ring sehr ästhetisch und er passt gut zu ihr. Er entspricht ihrem Typ, das kann sie sehr gut tragen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn da nicht noch eine Schippe draufgelegt worden wäre. Ich denke, dass hier eventuell der Wert auf die Geste gelegt wurde, statt auf den Wert des Ringes.“