Vater von Travis Kelce verrät: SO lief der Antrag an Taylor Swift ab

Darauf haben die Fans von Weltstar Taylor Swift gewartet. Am Dienstagabend (26. August) gaben die beiden ihre Verlobung via Instagram bekannt. Die Bilder zeigen das Paar in einem verträumten Garten voller bunter Blumen.

Besonders der Ring ist ein Hingucker für die Fans der Sängerin. Nun meldet sich der Vater von Travis Kelce zu Wort und plaudert im TV-Interview aus dem Nähkästchen.

Taylor Swift und Travis Kelce verlobt

Im malerischen Lee’s Summit in Missouri machte Travis Kelce seiner Freundin Taylor Swift einen Heiratsantrag. Sein Vater, Ed Kelce, plauderte in einem TV-Interview die Details aus. Zuvor hatten Taylor und Travis auf Instagram gepostet: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“

+++ Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt: Doch ER stiehlt dem Paar die Show +++

Fotos zeigten sie in einer romantischen Gartenanlage. Ed Kelce erzählte weiter, dass der NFL-Profi vor zwei Wochen um Swifts Hand angehalten habe. Ursprünglich wollte Travis später einen größeren Antrag gestalten. Sein Vater überzeugte ihn jedoch: „Jeder Ort ist etwas Besonderes, solange du aufs Knie gehst.“

SO lief der Antrag wirklich ab

Der Antrag fand spontan statt. Travis schlug seiner Freundin vor, auf dem Weg zu einem Dinner einen Zwischenstopp in einem Garten einzulegen. Bei einem Glas Wein stellte er Taylor Swift die entscheidende Frage. Ihre Liebe sei „großartig anzusehen“, schwärmte Ed Kelce im Interview.

+++ Taylor Swift immer noch begeistert von Gelsenkirchen – „Das war so schön!“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammegestellt:

Taylor und Travis riefen nach dem Antrag sofort ihre Eltern per FaceTime an. Über einen Hochzeitstermin blieb Ed Kelce jedoch still. Er genoss den Moment der Verlobung und freute sich über die Verbindung seines Sohnes zu Taylor Swift.