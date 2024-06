Taylor Swift muss Show unterbrechen – aus einem irren Grund

Sie verkauft ganze Stadien aus und verdreht mit ihren Songs Millionen von Fans den Kopf. Popstar Taylor Swift ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen und hat mittlerweile mit gerade einmal 34 Jahren Musikgeschichte geschrieben.

Auch privat hat die Sängerin ihr großes Glück bereits gefunden. Taylor Swift ist nämlich mit dem American-Football-Star Travis Kelce liiert, der fast zwei Meter große Sportler feuert seine Liebste regelmäßig aus dem Publikum heraus an. Während eines aktuellen Konzertes des Popstars geschah nun jedoch etwas Unvorhersehbares, das die Sängerin ganz schön aus dem Konzept brachte.

Taylor Swift trifft auf einen Fan der anderen Art

An drei Nächten in Folge brachte Taylor Swift das Londoner Wembley Stadion im Zuge ihrer „The Eras Tour“ zum Beben. Mit spektakulären Bühnenshows und musikalischen Highlights begeisterte der Popstar Jung und Alt. Doch wie ein Video auf der Social-Media-App Tiktok nun zeigt, lief während der Performance ihres beliebten Songs „All Too Well“ am Samstag (22. Juni) plötzlich alles aus dem Ruder.

Denn auch ein Fan der anderen Art wollte an dem Auftritt der Sängerin teilhaben. Ein kleiner Käfer verirrte sich auf die Bühne des Stadions und flog kurzerhand in den Mund der 34-Jährigen.

Taylor Swift musste ihre Performance kurzerhand unterbrechen und teilte den irritierten Zuschauern mit: „Ich habe gerade einen Käfer verschluckt, singe gleich weiter.“ In einer kurzen Pause im Song begann die Musikerin dann zu husten, um den ungebetenen Gast aus ihrem Hals zu entfernen. Als dies gelungen war, scherzte Swift: „Oh, köstlich! Oh Gott. Besteht die Möglichkeit, dass keiner von euch das gesehen hat?“

Dieser kleine Zwischenfall war jedoch schnell vergessen, als die Sängerin während des Songs „Tortured Poet’s Department“ ihren Liebsten Travis Kelce auf die Bühne holte. Dieser tanzte gemeinsam mit den Backgroundtänzern und trug seine Angebetete im Anschluss über die Bühne.

Die Fans von Taylor Swift werden diesen besonderen Abend wohl niemals vergessen. Auch der ungebetene Besuch des kleinen Käfers wird wohl als ein lustiger Moment in Erinnerung bleiben.