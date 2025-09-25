Taylor Swift: Swifties sprengen Vorverkauf – Zusatzvorstellungen geplant

Taylor Swift bricht schon wieder Rekorde. Ihr neues Kino-Spektakel „The Official Release Party of a Showgirl“ sorgt weltweit für Chaos an den Ticketkassen. In den USA gingen am ersten Tag Karten im Wert von 15 Millionen Dollar über die Theke.

Jetzt ist auch Deutschland dran. Am Dienstag (23. September) startete hierzulande der Vorverkauf. Das Ergebnis spricht Bände: überlastete Server, lange Warteschlangen, verzweifelte Fans. Dabei war doch der hohe Ansturm abzuwarten, oder nicht? Wir haben nachgefragt, wie die großen Kinoketten auf den Run reagiert haben.

Taylor Swift: Swifties müssen aufhorchen

Cineplex erklärte: „Wir haben die intensive Nachfrage erwartet und uns vorbereitet.“ IT-Systeme seien hochgefahren worden, trotzdem habe es „phasenweise“ Verzögerungen gegeben. Mit Warteschlangen habe man den Zustrom in die Systeme geregelt. „So konnten wir die Ausfälle sehr klein halten.“

Kinopolis sagte: „Wir wussten, dass Taylor Swift eine absolute Ausnahmekünstlerin ist.“ Trotz zusätzlicher Kapazitäten habe die „Leidenschaft der Swifties jede Erwartung noch einmal übertroffen“. Auch hier brachen die Seiten kurzzeitig zusammen. „Wir haben sofort reagiert und die Systeme stabilisiert.“

Für die Fans bedeutet das: Viele Vorstellungen sind fast ausverkauft, aber Zusatz-Screenings laufen bereits. Cineplex verspricht sogar: „Wir können noch jedem Interessenten eine große Auswahl an Tickets zu unterschiedlichen Zeiten an allen unseren Standorten anbieten.“ Kinopolis meldet: „An einigen Standorten gibt es schon Zusatzvorstellungen.“

Und für alle, die sich nicht online quälen wollen: Ja, Tickets gibt es auch ganz klassisch an der Kinokasse. Cineplex wie Kinopolis bestätigten: Swifties ohne Internet sind willkommen.

Der Film selbst läuft nur drei Tage vom 3. bis 5. Oktober. Exklusiv in den großen Ketten. Danach ist Schluss.